Рекорд без штанов

Представители книги рекордов Гиннеса приедут в горы Сочи. 31 марта на курорте «Роза Хутор» они засвидетельствуют необычный рекорд – массовый спуск на лыжах и сноубордах в купальниках. Его установят участники высокогорного карнавала BoogelWoogel.

- Как оказалось, недоверие к российским спортсменам со стороны иностранных организаций есть не только на уровне профессионального спорта. Мы, авторы спортивных горнолыжных чудачеств, почувствовали его на себе. Комитет Книги рекордов Гиннеса запрашивает все более глубокие сведения об участниках спуска. Для того, чтобы получить рекорд в этом году, мы решили привезти на Розу Хутор представителя Книги, - рассказал организатор фестиваля Никита Гирин.

Высокогорный фестиваль BoogelWoogel уже стал традиционным для курорта «Роза Хутор». Самое яркое событие – спуск на лыжах в купальниках каждый год набирает все больше участников. Так, для того, чтобы установить рекорд в этом году необходимо, чтобы с горы одновременно спустились не менее 1058 райдеров. И все в купальниках.

- В этом году все участники рекордного спуска получат сертификаты от BoogelWoogel. Выдавать их мы будем в шатрах карнавала при предъявлении специального номерка, который каждый получит при регистрации на спуск, — продолжил Никита Гирин.

Помимо «голого» спуска в рамках мероприятия состоятся фестиваль красок Холи, прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, танцевальные баттлы конкурс красоты Мисс BoogelWoogel. Учитывая, что карнавал по традиции пройдет накануне Дня смеха на нем появятся абсолютно новые зоны чудаческих командных игр. Они объединят «человеческий кикер», цилиндрический теннис, чемпионат по бамперболу, шахбоксу - соревнования, по шахматам и боксу одновременно, и волейбол на батуте – боссабол. Вечером будут проходить Stand-Up шоу и квартирники, а 29 марта состоится концерт американской певицы Лора Перголицци. Стартует высокогорный фестиваль на курорте «Роза Хутор» в Сочи 28 марта, продлится он четыре дня.

Ирина СИЗОВА