Учения приставов прошли в Краснодаре

Инструкторско-методическое занятие для старших судебных приставов структурных подразделений Управления ФССП России по Краснодарскому краю прошло в здании Краснодарского краевого суда. Для участия в мероприятии в кубанскую столицу из всех районов края съехались старшие судебные приставы – начальники отделов.

Занятие провел Руководитель Управления ФССП России по Краснодарскому краю – Главный судебный пристав Краснодарского края Александр Владимирович Кумиров. Сначала прошло построение с проверкой внешнего вида и служебных удостоверений, а также выборочным контрольным опросом личного состава для определения степени готовности к занятию.

Инструкторско-методическое занятие было посвящено порядку проведения ежедневного инструктажа судебных приставов по обеспечению порядка деятельности судов; осуществлению осмотра зданий суда, судебных участков мировых судей и судебных помещений; методике подготовки к тренировке по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в зданиях судов.

Подводя итоги, Руководитель Управления ФССП России по Краснодарскому краю – Главный судебный пристав Краснодарского края Александр Владимирович Кумиров отметил высокий организационный и методический уровень мероприятия.