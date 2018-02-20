На Кубани судья предложил стерилизовать многодетную мать

Курганинский районный суд в Краснодарском крае проводит служебную проверку после публикации записи, на которой, предположительно, один из судей предложил сделать операцию многодетной матери - участнице процесса, чтобы она больше не рожала, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.



Ранее запись разговора появилась в интернете. Как говорится в сопутствующем сообщении, разговор якобы произошел между судьей Курганинского районного суда и адвокатом, защищавшей права многодетной матери, которую органы опеки были намерены лишить родительских прав. На записи мужчина заявляет, что женщину не только надо лишить родительских прав, но и "сделать операцию медицинскую ... по ограничению - у нее восемь детей".



"На сегодняшний день о существовании данной записи нам известно, проводится служебная проверка о подлинности данной записи и данного инцидента", - сказала представитель суда.



Источник в судебной сфере сообщил, что собственную проверку проведет и квалификационная коллегия судей Краснодарского края.



Ранее сообщалось, что на прошлой неделе на Кубани произошел похожий инцидент: 15 февраля в сети появилась запись, где судья Арбитражного суда Краснодарского края в грубой форме общается с участниками процесса. На следующий день он был уволен.