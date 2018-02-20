В 2017 году объем кредитования жителей ЮФО и СКФО вырос почти на треть

Объем выдачи банковских кредитов населению в 2017 году составил на Юге 715,9 млрд рублей (рост по отношению к 2016 году на 29,7%), на Северном Кавказе – 225,2 млрд рублей (рост на 32,7%). Розничный кредитный портфель за год в двух федеральных округах вырос практически одинаково (на 14,1% и 14,2%), достигнув 1004,4 и 338,9 млрд рублей соответственно.



Активизацию розничного кредитования стимулировало уменьшение стоимости заемных средств. В среднем процентные ставки по кредитам населению уменьшились в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года в ЮФО на 2,6 п.п., составив 13% годовых, в СКФО – на 2,5 п.п. до 13,9%.



Наибольший объем кредитов в 2017 году на Юге выдан жителям Краснодарского края (287,7 млрд рублей) и Ростовской области (208,2 млрд рублей), на Северном Кавказе – Ставропольского края (118,7 млрд рублей).



Южное ГУ Банка России