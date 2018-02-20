В ИК-6 готовятся к Чемпионату мира по футболу-2018

В исправительной колонии строгого режима № 6 УФСИН России по Краснодарскому краю помещение столовой для осужденных в ходе ремонта украсят цветными логотипами предыдущих Чемпионатов мира по футболу, а целую стену посвятят чемпионату этого года, который с 14 июня по 15 июля пройдет в 11 городах России.

Идея украсить стены столовой логотипами чемпионатов мира возникла после акций поддержки российских олимпийцев «Россия в моем сердце», за которой осужденные следили по теленовостям. Было решено одну стену столовой отвести под логотипы всех Чемпионатов мира ФИФА, проходящих с 1930 года, а на противоположной разместить символику Чемпионата этого года и логотип «Россия в моем сердце». Стены раскрасят сами осужденные. Обеденный зал полностью оформят символикой чемпионата к началу апреля.

Такая инициатива показывает сопричастность отбывающих наказание к событиям большого спорта, они также болеют и переживают за российскую футбольную сборную.

В ИК-6 ежемесячно проводятся футбольные турниры между командами отрядов, а затем финалисты играют матч с командой администрации. Помимо футбола осужденные занимаются и другими видами спорта, некоторые из них заинтересовались спортом уже в ходе отбывания наказания.