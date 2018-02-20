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Двое бывших инспекторов ГИБДД и их знакомый признаны виновными в получении взяток и служебных подлогах

Вторник, 20 февраля 2018 15:20
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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем членам организованной группы Олегу Квашнину, Евгению Кошелевскому и Владимиру Рожновскому, двое из которых являлись инспекторами безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в получении взяток и совершении служебных подлогов (п.«а» ч.5 ст.290, ч.1 ст.292 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что инспекторы МРЭО ГИБДД Квашнин и Кошелевский, а также еще один их сослуживец, вступив в преступный сговор, организовали деятельность по предоставлению за взятки регистрационных номеров с определенными цифрами и буквами. Опасаясь быть изобличенными, они привлекли в преступную деятельность своего знакомого Владимира Рожновского, отведя ему роль по поиску лиц, желающих получить за взятку государственные регистрационные знаки, и получения от них денежных средств. Так, в ноябре 2015 года в МРЭО по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов обратилась женщина по вопросу постановки на учет автомобиля и получения регистрационных знаков. Присвоив ее автомобилю в установленном порядке регистрационные номера с определенной комбинацией цифр и букв, злоумышленники от ее имени составили заявление об оставлении их на хранении во МРЭО, а после, используя сфальсифицированный договор купли-продажи переоформили номера на другую машину. За это они получили в январе 2016 года 25 тысяч рублей, которые были перечислены на расчетный счет 30-летнего обвиняемого. Весной 2016 года аналогичным способом двое фигурантов совершили действия по предоставлению за взятку «красивого» номера, за что получили 30 тысяч рублей.

В апреле 2016 года преступная группа получила путем перевода на банковскую карту одного из них 90 тысяч рублей за предоставление гражданину государственного регистрационного знака с определенным номером и буквами. Обналичив денежные средства, соучастники распределили их между собой.

Один из фигурантов объявлен в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

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Приговором Абинского районного суда Кошелевскому и Рожновскому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с выплатой каждым штрафа в 500 тысяч рублей. Кроме того, они лишены права занимать государственные должности сроком на 3 года. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии строгого режима. Квашнин приговорен к штрафу в размере 2,5 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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