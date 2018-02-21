Прямой рейс из Владивостока в Сочи откроет авиакомпания «Уральские авиалинии». Полет будет выполняться с посадкой в Красноярске.

- Полеты по маршруту Владивосток-Красноярск-Сочи стартуют 26 марта. Рейсы в Сочи будут выполняться по понедельникам. Во Владивосток – по воскресеньям, - сообщили в авиакомпании.

Общее время полета из Владивостока в Сочи составит 12 часов 35 минут и 11 часов 40 минут при полете обратно. Стоянка самолета в аэропорту Красноярска будет оставлять 1 час 20 минут. Стоимость авиабилетов по маршруту Владивосток – Красноярск составит 14 тысяч рублей, Владивосток – Сочи — от 14550 рублей, Красноярск – Сочи – от 10250 рублей в одну сторону.

Ирина СИЗОВА