Главный судебный пристав Краснодарского края обсудил вопросы взыскания налогов на коллегии УФНС региона

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю А.В. Кумиров принял участие в коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю по итогам работы за 2017 год.



В своем докладе главный судебный пристав Краснодарского края отметил, что взаимодействие ведомств с каждым годом выходит на более высокий уровень координации деятельности и достижения общих целей и поставленных задач как в пределах Краснодарского края, так и Российской Федерации в целом.



За 2017 год судебными приставами края возбуждено исполнительных производств о взыскании налоговых платежей на сумму более 20,1 млрд. руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 6,9 млрд. руб., в том числе о взыскании имущественных налогов с физических лиц на сумму более 1,8 млрд. руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 1 млрд. руб.



Общая сумма, перечисленная в бюджет в результате деятельности судебных приставов-исполнителей составила более 6,8 млрд. руб. (годом ранее — 3,3 млрд. руб.)., в том числе более 693 млн. имущественных налогов с физических лиц.



В целях принудительного взыскания вынесено более 88,2 тыс. постановлений о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также более 9,1 тыс. постановлений о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества (земельные участки). Ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации применено в отношении более 33,8 тыс. неплательщиков.



В рамках 45 353 исполнительных производств на сумму 1 035 763 тыс. руб. копии исполнительных документов направлены в организации для удержания задолженности из заработной платы (иных доходов) должников.



Таким образом, благодаря совместной плодотворной работе государственный бюджет Российской Федерации продолжает бесперебойно пополняться. А это значит, продолжают воплощаться в жизнь социальные программы, выплачивается заработная плата, пенсионные и прочие социальные выплаты, строятся больницы, стадионы и школы.