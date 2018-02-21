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Первую в РФ казачью роту Росгвардии создали на Кубани

Среда, 21 февраля 2018 09:42
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В одном из городов Краснодарского края сформирована казачья рота Росгвардии, сообщил 20 февраля войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Власти не исключают комплектования казаками и других подразделений Росгвардии.

"По договоренности с руководством Росгвардии одна рота укомплектована в одном из населенных пунктов Краснодарского края", - рассказал Николай Долуда на пресс-конференции 20 февраля.

Он добавил, что, если этот опыт будет удачным, то в будущем возможно комплектование казаками и других подразделений Росгвардии. "Такие договоренности с руководством Росгвардии есть", - подчеркнул Николай Долуда.

Он отметил, что казаки уже сотрудничают с различными ведомствами: МВД, МЧС и другими, также уже есть успешный опыт формирования казачьих подразделений в армии.

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