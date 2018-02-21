Первую в РФ казачью роту Росгвардии создали на Кубани

В одном из городов Краснодарского края сформирована казачья рота Росгвардии, сообщил 20 февраля войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Власти не исключают комплектования казаками и других подразделений Росгвардии.



"По договоренности с руководством Росгвардии одна рота укомплектована в одном из населенных пунктов Краснодарского края", - рассказал Николай Долуда на пресс-конференции 20 февраля.



Он добавил, что, если этот опыт будет удачным, то в будущем возможно комплектование казаками и других подразделений Росгвардии. "Такие договоренности с руководством Росгвардии есть", - подчеркнул Николай Долуда.



Он отметил, что казаки уже сотрудничают с различными ведомствами: МВД, МЧС и другими, также уже есть успешный опыт формирования казачьих подразделений в армии.