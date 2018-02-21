Кабмин утвердил 30 госуслуг для комплексного запроса в МФЦ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень из 30 госуслуг, которые будут предоставляться на основе комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.



В соответствии с данным принципом все необходимые услуги (две и более) можно будет получить при однократном обращении в МФЦ. По мнению властей, нововведение позволит уменьшить временные и финансовые издержки россиян.



Теперь граждане смогут получить услуги МВД, ФНС, Ростреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Федеральной службы судебных приставов и других.