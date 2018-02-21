〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Кабмин утвердил 30 госуслуг для комплексного запроса в МФЦ

Среда, 21 февраля 2018 09:49
Оцените материал
(0 голосов)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень из 30 госуслуг, которые будут предоставляться на основе комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с данным принципом все необходимые услуги (две и более) можно будет получить при однократном обращении в МФЦ. По мнению властей, нововведение позволит уменьшить временные и финансовые издержки россиян.

Теперь граждане смогут получить услуги МВД, ФНС, Ростреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Федеральной службы судебных приставов и других.

Прочитано 108 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре перекресток Бабушкина и Тургенева откроют 21 февраля Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал предложения ОНФ в дорожную карту по сохранению исторического центра города Краснодар »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.