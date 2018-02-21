Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал предложения ОНФ в дорожную карту по сохранению исторического центра города Краснодар

Тема неудовлетворительного состояния памятников давно стала одной из основных на встрече актива регионального Штаба Общероссийского народного фонта в Краснодарском крае с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и его заместителями. Активисты ОНФ презентовали губернатору итоги исследования состояния исторического центра г. Краснодара, которые провели вместе с активной общественностью и экспертами-краеведами. Губернатор поддержал предложения фронтовиков по решению существующих проблем сохранения и реконструкции памятников, дав поручение не затягивать с принятием необходимых мер.

Депутат Государственной Думы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко обратила внимание на то, что на проблему неудовлетворительного состояния памятников истории и архитектуры, как и хаотичной застройки исторического центра города постоянно обращают внимание люди.

Вследствие чего была создана инициативная группа граждан из горожан, активистов ОНФ, историков-краеведов, архитекторов, которая провела обследование всех 258 городских памятников архитектуры, которые находятся в государственном реестре.

Итоги оказались неутешительными: только 20% памятников находятся в удовлетворительном состоянии, а 10% (26 объектов) находятся, что называется, на грани жизни и смерти.

ОНФ предложил, прежде всего, провести полную инвентаризацию состояния объектов архитектуры исторического центра в целях его полной легализации (дело в том, что большинство памятников должным образом не оформлены - нет сведений о них в ЕГРН, не поставлены на кадастровый учет, не имеют паспорта объекта, не установлены границы объектов и режимы использования земельного участка, не установлены охранные обязательства в отношении собственников. В результате, ценные объекты архитектуры и истории приходят в запустение или и вовсе исчезают: по результатам исследования ОНФ за последние годы были незаконно снесены 2 здания на улице Кожевенной.

По оценкам экспертов ОНФ Краснодар уже подошел к черте, когда может потерять статус «исторического поселения», присвоенного ему в 90-х. Дело в том, что по большинству из 14 критериев Краснодар уже не подходит. Эксперты ОНФ обнаружили только 3 квартала из более 400, находящихся в установленных границах «исторического поселения», где доля памятников и зданий, обладающих признаками исторически ценных - 45% (а должна быть 55%) из 400 кварталов. Таким образом, существующие границы исторического поселения уже нужно сокращать как минимум в три раза или включить в реестр памятников дополнительно не менее 50 объектов архитектуры.

Наталья Костенко попросила Вениамина Кондратьева взять на контроль подготовку работы по коррекции границ «исторического поселения» и определения предмета охраны, которая должна завершиться в феврале, чтобы не допустить затягивания процесса внесения соответствующих изменений в краевой закон 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия» и разработки требований и регламентов по застройке в Центре Краснодара. А до этого момента проводить мониторинг строительных работ, которые проводятся в существующих границах «исторического поселения», пока такие регламенты не установлены.

Также депутат попросила губернатора поддержать создание при мэрии Краснодара рабочей группы по анализу текущего состояния 26 памятников, находящихся в критическом состоянии, для определения дорожной карты по их реконструкции. 11 из них являются многоквартирными жилыми домами, поэтому губернатора попросили дать поручение Фонду капитального ремонта Краснодарского края проработать вопрос по приоритетному включению их в программу капремонта.

Для повышения эффективности работы госструктур по охране памятников архитектуры необходимо сделать их работу максимально прозрачной. Костенко привела пример Ярославля, где на сайте управления госохраны памятников истории и архитектуры можно найти полную информацию как обо всех объектах, так и об их текущем состоянии. Таким образом, неравнодушные граждане могут оперативно реагировать на нарушения, допускаемые собственниками в отношении охранного законодательства.

В глобальном плане, по мнению экспертов ОНФ, нужно выходить на краевую программу по реконструкции памятников архитектуры. Мэр Краснодара Евгений Первышов обратил внимание, что последний раз такие меры применялись в отношении памятников архитектуры в 2014 г., когда было отремонтировано 8 таких памятников.

«Сохранение истории и памяти о делах предков – это дело, которое не только нужно, но и должно совместно решать власти и обществу. Радует, что администрация Краснодарского края и мэрия Краснодара впервые за последнее десятилетие проявляет озабоченность происходящими процессами и желание прекратить разрушения исторического центра. Многое за прошедшие годы мы потеряли, но многое еще можно спасти. За что предки нам скажут спасибо. Уверена, с таким настроем, решить эту задачу вполне реально в самые короткие сроки. Реализация одобренного губернатором плана начнется уже в марте», - заключила Костенко.