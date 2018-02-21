Рынок ипотеки на Юге и Северном Кавказе вырос почти на 40%

Ипотека в ЮФО и СКФО за год показала рост на 37,8%. Жители Южного федерального округа в 2017 году получили 138,8 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 40,5% превышает показатель 2016 года. Количество выданных кредитов выросло на 32% и достигло 84,4 тыс. ед. В Северо-Кавказском федеральном округе объем выдачи увеличился на 29,3% и составил 40,3 млрд рублей, а количество ипотечных займов выросло на 21,8%, достигнув 24,3 тыс. ед.



При этом в ЮФО больше всего средств получили жители Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей (52,3; 42,3 и 25,1 млрд рублей соответственно), в СКФО – Ставропольского края и Республики Дагестан (22,6 и 6 млрд рублей соответственно).



Росту ипотеки способствовало улучшение условий банковского кредитования, прежде всего ценовых. Если в 2016 году процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, составляла 12,5% и 12,7% соответственно, то в 2017 году – уже 10,7% в обоих округах.



Благодаря интенсивному росту рынка доля ипотечных кредитов превысила треть объема розничного портфеля (в ЮФО – 36,2% или 363,7 млрд рублей, в СКФО – 34,3% или 116,3 млрд рублей).





Южное ГУ Банка России