Наталья Костенко обратилась в Прокуратуру, ФАС и Роспотребнадзор в интересах жителей Северского района, которых угрожают отключить от газа

Депутат Государственной Думы Наталья Костенко обратилась в Прокуратуру Краснодарского края, краевые подразделения Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора с просьбой проверить законность действий газоснабжающей организации, распространившей уведомления о приостановлении подачи газа в случае невыполнения жителями края обременительных условий перезаключения договоров.

Поводом для направления депутатом запроса в надзорные органы послужили жалобы жителей Северского района Краснодарского края на обнаруженные в середине февраля в почтовых ящиках листовки АО «Газпром газораспределение Краснодар».

В листовках с пометкой «СРОЧНО К ИСПОЛНЕНИЮ» сообщалось, что «с 01.02.2018 года организация АО «Северскаярайгаз» переведена в АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №12 Северский район». В связи с чем в целях дальнейшего использования газа для коммунально-бытовых нужд потребителям необходимо перезаключить договор на ТО ВДГО, так как ранее действующие договоры с АО «Северскаярайгаз» будут расторгнуты в одностороннем порядке. В случае неисполнения своевременно данных условий, АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №12 Северский район» угрожал приостановить подачу газа в домовладения.

Обратившиеся по указанным телефонам жители района были поставлены в жесткие условия: перезаключить договор они должны в течение двух недель (если точнее – в четыре приемных дня), предъявив большой пакет документов и удостоверение о прохождении инструктажа на право пользования газом. Инструктаж же можно пройти только в один день недели – пятницу.

«Возмущение жителей Северского района совершенно справедливое. Подразделение АО «Газпром газораспределение Краснодар» создает на пустом месте бюрократическую волокиту и огромные очереди. Поскольку выдвинутые компанией условия для перезаключения договоров на поставку газа являются не только обременительными, но и необоснованными, то требовать от потребителей собирать заново документы, которые в принципе согласно статье 58 Гражданского Кодекса Российской Федерации передаются при реорганизации предшественником АО «Северскаярайгаз» правоприемнику АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №12 Северский район, недопустимо. Для перезаключения договора в связи со сменой поставщика услуг достаточно обойтись подписанием дополнительных соглашений к ранее заключенному договору», - прокомментировала возникшую ситуацию Наталья Костенко.

По ее словам газовой компанией были также нарушены иные нормативные акты. Сообщения о смене поставщика газа потребителям должны направляться в почтовых конвертах с уведомлением о вручении (требования пункта 46 Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (вместе с "Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан").

Дело в том, что согласно требованиям другого Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (пункт 31), потребителям должно предоставляется 30 дней на заключение договора поставки газа именно с момента получения ими уведомления о возможности подписания такого договора.

При этом для перезаключения договора с газоснабжающей организацией в соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 требуется минимальный набор документов (копия документа, удостоверяющего личность собственника жилья, копия документа о праве собственности на жилье, сведения о размере площади жилья и количестве проживающих в нем лиц, документы о газовом оборудовании). Так что требования АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №12 Северский район» к жителям целого района предоставить проект на газификацию, паспорт хозяина домовладения, документ на право собственности, паспорт на счётчик и газоиспользующее оборудование - котёл, плита, колонка, удостоверение о прохождении инструктажа на право пользования газом, последняя квитанция об оплате за газ - незаконны.

«Выполнить все эти условия просто нереально, особенно работающим гражданам. Они не просто кабальные, но и незаконные. Грустно, что кампания-монополист начинает работу с гражданами с таких непрофессиональных подходов. В связи с тем, что данными действиями нарушаются права сотен тысяч жителей края, я прошу прокуратуру, а также подразделения Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора дать правовую оценку действиям компании АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №12 Северский район» и принять меры по недопущению массового нарушений законодательства», - сказала депутат.

По словам Натальи Костенко, на Кубани смена ресурсоснабжающей организации, в том числе по причине реорганизации, встречается не первый раз. К примеру, недавно в результате реорганизации произошла смена энергоснабжающей организации «Кубаньэнергосбыт» на «ТНС». Данную перестановку жители края пережили безболезненно и заметили только тогда, когда получили квитанцию об оплате коммунальных услуг, где была указана новая энергокомпания. И в данной ситуации ни от кого не требовали предоставить документы о домовладении и явиться в ограниченные сроки и обозначенное время.