В Музыкальном микрорайоне Краснодара в очередной раз планируют построить поликлинику

Мэр краевого центра Евгений Первышов провел очередной прием граждан в общественной приемной города. Среди ряда других вопросов, с которыми к главе обращались горожане, рассматривалась постройка новой поликлиники в Музыкальном микрорайоне.



Первышов отметил, что в настоящий момент администрация города и частный застройщик работают в данном направлении. Возведение поликлиники состоится на свободном участке на углу улиц Московской и Петра Метальникова.



- Надеюсь, что это станет еще одним успешным примером государственно-частного партнерства: застройщик построит учреждение здравоохранения и затем передаст его городу, – цитирует мэра администрация города.



Сейчас в указанном микрорайоне планомерно решают возникшие вопросы. В частности, на улице имени Евгении Жигуленко уже ведутся работы по постройке детского сада на 250 мест. В соседнем Московском микрорайоне на улице Байкова строится школа на 1 тысячу 550 мест.