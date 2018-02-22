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В Музыкальном микрорайоне Краснодара в очередной раз планируют построить поликлинику

Четверг, 22 февраля 2018 00:55
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Мэр краевого центра Евгений Первышов провел очередной прием граждан в общественной приемной города. Среди ряда других вопросов, с которыми к главе обращались горожане, рассматривалась постройка новой поликлиники в Музыкальном микрорайоне.

Первышов отметил, что в настоящий момент администрация города и частный застройщик работают в данном направлении. Возведение поликлиники состоится на свободном участке на углу улиц Московской и Петра Метальникова.

- Надеюсь, что это станет еще одним успешным примером государственно-частного партнерства: застройщик построит учреждение здравоохранения и затем передаст его городу, – цитирует мэра администрация города.

Сейчас в указанном микрорайоне планомерно решают возникшие вопросы. В частности, на улице имени Евгении Жигуленко уже ведутся работы по постройке детского сада на 250 мест. В соседнем Московском микрорайоне на улице Байкова строится школа на 1 тысячу 550 мест.

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