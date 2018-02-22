«Транснефть» сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске

Отгрузка нефти в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) встала из-за действий капитана порта. Об этом рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин, передает РИА Новости.



По его словам, в порту стоят шесть танкеров, которые должны были быть загружены нефтью из 2,4 тысячи железнодорожных цистерн, скопившихся вблизи порта. «Отгрузка нефтепродуктов, диспетчеризуемых "Транснефтью" из Новороссийска, идет в штатном режиме. Однако с начала месяца заблокирована отгрузка независимых грузоотправителей нефтепродуктов с терминала ИПП из-за волюнтаристских действий капитана порта», — рассказал Демин.



Советник президента «Транснефти» полагает, что действия капитана порта обусловлены его желанием загрузить в первую очередь нефть в танкер «Пенелопа», принадлежащий компании «Прайм Шиппинг». Остальные частные танкеры по его указанию не будут загружаться до тех пор, пока не заполнят нефтью «Пенелопу».



При этом отгрузить нефть в танкер невозможно — команда судна не предоставила необходимых документов. Из-за этого в порту образовался коллапс. По словам Демина, ситуация с «Пенелопой» задерживает шесть танкеров, которые стоят в порту с 31 января. Еще два судна, зашедшие в Новороссийский порт, в конечном итоге были вынуждены уйти на другой логистический хаб.



Демин также отметил, что из-за ситуации в порту компания столкнулась с дефицитом нефтяных цистерн. Как отмечает агентство «Интерфакс», госкомпания уже уведомила Минтранс о сложившейся в порту ситуации и ждет ответа.