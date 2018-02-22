На Кубани 22 февраля небольшие осадки, местами туман

Температура воздуха ночью +2…-3 °С при прояснении до -7 °С, днем 2−7 °С, местами до +10 °С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, в районе Новороссийска 12−14 м/с, местами порывы 18−22 м/с. Температура воздуха в районе Новороссийска ночью 0…+5 °С, днем 4−9 °С, в районе Туапсе-Сочи ночью 4−9 °С, днем 10−15 °С.



В Краснодаре преимущественно без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем 5−7 °С.



Сочи +12…+14 °C небольшие осадки.



Туапсе +13…+15 °C преимущественно без осадков.



Геленджик +7…+9 °C преимущественно без осадков.



Новороссийск +5…+7 °C преимущественно без осадков.



Анапа +6…+8 °C преимущественно без осадков.



Крымск +6…+8 °C преимущественно без осадков.



Славянск-на-Кубани +6…+8 °C преимущественно без осадков.



Приморско-Ахтарск +2…+4 °C преимущественно без осадков.



Ейск 0…+2 °C преимущественно без осадков.



Тихорецк +3…+5 °C преимущественно без осадков.



Кропоткин +3…+5 °C небольшие осадки.



Армавир +8…+10 °C преимущественно без осадков.



Лабинск +8…+10 °C преимущественно без осадков.



Белореченск +7…+9 °C преимущественно без осадков.



Горячий Ключ +6…+8 °C преимущественно без осадков.



Краснодар +5…+7 °C преимущественно без осадков.