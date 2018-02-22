На Кубани 22 февраля небольшие осадки, местами туман

Температура воздуха ночью +2…-3 °С при прояснении до -7 °С, днем 2−7 °С, местами до +10 °С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, в районе Новороссийска 12−14 м/с, местами порывы 18−22 м/с. Температура воздуха в районе Новороссийска ночью 0…+5 °С, днем 4−9 °С, в районе Туапсе-Сочи ночью 4−9 °С, днем 10−15 °С.
В Краснодаре преимущественно без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем 5−7 °С.
Сочи +12…+14 °C небольшие осадки.
Туапсе +13…+15 °C преимущественно без осадков.
Геленджик +7…+9 °C преимущественно без осадков.
Новороссийск +5…+7 °C преимущественно без осадков.
Анапа +6…+8 °C преимущественно без осадков.
Крымск +6…+8 °C преимущественно без осадков.
Славянск-на-Кубани +6…+8 °C преимущественно без осадков.
Приморско-Ахтарск +2…+4 °C преимущественно без осадков.
Ейск 0…+2 °C преимущественно без осадков.
Тихорецк +3…+5 °C преимущественно без осадков.
Кропоткин +3…+5 °C небольшие осадки.
Армавир +8…+10 °C преимущественно без осадков.
Лабинск +8…+10 °C преимущественно без осадков.
Белореченск +7…+9 °C преимущественно без осадков.
Горячий Ключ +6…+8 °C преимущественно без осадков.
Краснодар +5…+7 °C преимущественно без осадков.
На Кубани 22 февраля небольшие осадки, местами туманЧетверг, 22 февраля 2018 00:01
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Температура воздуха ночью +2…-3 °С при прояснении до -7 °С, днем 2−7 °С, местами до +10 °С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, в районе Новороссийска 12−14 м/с, местами порывы 18−22 м/с. Температура воздуха в районе Новороссийска ночью 0…+5 °С, днем 4−9 °С, в районе Туапсе-Сочи ночью 4−9 °С, днем 10−15 °С.