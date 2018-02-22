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С 26 февраля закроют движение по кольцу на Красных Партизан

Четверг, 22 февраля 2018 01:01
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Маршруты движения общественного транспорта, проходящие через эту развязку, пустят по параллельным улицам. В том числе Котовского и Воровского.

— Замену и укладку всех коммуникаций на втором участке капремонта планируется завершить к середине апреля, — сообщают в пресс-службе администрации города.

А вот когда откроют Новороссийскую, пока не сообщается. Это должно было произойти в конце 2017 года. Однако ремонт затянулся из-за плохой погоды. Осадки не дали просохнуть основанию дороги и горожане так и не увидели полностью нового асфальта к новогодним праздникам. Успели обновить только участок от улицы Васнецова до Селезнева. Оставалось еще порядка 800 метров полотна.

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