С 26 февраля закроют движение по кольцу на Красных Партизан

Маршруты движения общественного транспорта, проходящие через эту развязку, пустят по параллельным улицам. В том числе Котовского и Воровского.



— Замену и укладку всех коммуникаций на втором участке капремонта планируется завершить к середине апреля, — сообщают в пресс-службе администрации города.



А вот когда откроют Новороссийскую, пока не сообщается. Это должно было произойти в конце 2017 года. Однако ремонт затянулся из-за плохой погоды. Осадки не дали просохнуть основанию дороги и горожане так и не увидели полностью нового асфальта к новогодним праздникам. Успели обновить только участок от улицы Васнецова до Селезнева. Оставалось еще порядка 800 метров полотна.