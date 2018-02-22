Счастливое детство под ударом

Чиновники в прошлом году отчитывались, что майский указ президента, касающийся обеспечения доступности дошкольного образования, ликвидации очереди в детские сады, в целом выполнен. Может быть, в ряде регионов стопроцентно так и есть. Но что касается, к примеру, Краснодара, который за последние после Сочинской Олимпиады годы сильно прирос населением, и особенно молодыми семьями с детьми, это далеко не так.

Очередь никто не отменил

Чтобы оформить ребенка в детский сад, все еще нужно ждать немало времени. Да и получение заветного места в дошкольном муниципальном образовательном учреждении может только прибавить проблем. В густонаселенных жилых микрорайонах столицы Кубани в детсадовские группы ходят по 50—60 малышей? О каком качестве дошкольного образования в этом случае может идти речь, если, чтобы, к примеру, попасть в туалет, детишкам приходится чуть ли ни в очереди стоять. Питаются малыши в несколько смен. Родители и дети вынуждены воевать за шкафчики, куда обычно складывается сменная одежда. Как говорится, кто первый пришел — того и шкафчик. Малышам не хватает кроваток. Чтобы они могли отдыхать в дневное время, педагоги находят такой выход из ситуации: сдвигают вместе две кроватки, и тогда на них может поместиться сразу трое малышей…

К чему ведется этот разговор? Да к тому, что альтернативой, хорошим решением проблемы переполненных детских садов является развитие семейных групп и сети частных детских садов. И в Краснодаре они есть. Но что касается краснодарских индивидуальных предпринимателей, которые занимаются сложнейшим делом — оказанием услуг в сфере дошкольного образования, то в последние годы им пришлось преодолевать немало преград и препон. К сожалению, в городе, где каждый год рождается большое количество малышей (что не может не радовать), власти, кажется, не видят всей остроты проблемы, которую легко можно решить, создав механизмы для создания и плодотворной деятельности частных детских садов.

Детский сад будущего

Благо, есть примеры великолепных дошкольных образовательных учреждений, открытых частным бизнесом, которые, в свое время получив поддержку муниципальной власти, сейчас достигли высочайшего уровня в создании комфортных условий и, самое главное, среды, которая позволяет добиваться высочайших результатов в воспитании и образовании малышей. Такими являются детские сады «Счастливое детство». Всем, кто не верит, что в крае нет современных детских садов, стоит побывать в ЖК «Большой» (что в «Центре города»), где расположились детский сад и начальная школа «Счастливое детство». На сегодняшний день — это, можно сказать эталон, на который можно и нужно равняться. Но он, к сожалению, не достижим для муниципальной системы детских садов.

Здесь ребятам очень комфортно. Педагоги ведут занятия с детьми в небольших группах, а это значит — каждый малыш получит свою порцию внимания и заботы.

Современный комплекс, где есть все, что только могут пожелать для своего ребенка самые требовательные, взыскательные родители, включает в себя оборудованные всем необходимым помещения для занятий, спортивный зал, комнату психологической разгрузки, пищеблок, содержимому которого могут позавидовать шеф-повара лучших ресторанов города, просторную столовую, душевые, детскую площадку и многое другое.

Самое главное — здесь работают влюбленные в свою профессию люди, которых сплотила вокруг себя Ольга Шадрина, руководитель сети садов «Счастливое детство». Сегодня она одна из самых авторитетных экспертов России по предпринимательству в сфере дошкольного и начального дошкольного образования (поэтому и в региональном отделении «Опоры России» она руководит одноименным комитетом), к опыту которой прибегают в Ханты-Мансийске и Югре, в Москве и Самаре, Перми и Хабаровске и, конечно, на многих территориях Краснодарского края. В том числе после ее выступления на мероприятии с участием премьера Дмитрия Медведева несколько лет назад, министерством науки, образования и молодежной политики Краснодарского края был разработан и принят нормативный документ, позволяющий получать лицензию на ведение образовательной деятельности частным детским садам, располагающимся в жилых комплексах.

Развитием сети частных детских садов в Краснодаре Ольга Шадрина и ее муж Гаджимардан Гаджимарданов занимаются с 2007 года. Все последние наработки, в том числе новейшие педагогические, учитывались при создании комплекса «Счастливое детство» в «Большом». Его создание — несомненно, дорогостоящий проект, в который вложено огромное количество сил, энергии, средств. А ведь этот, можно сказать, инновационный проект, реализация которого предусматривает как внедрение новейших разработок в области педагогики, так и сохранение лучших традиций в этой сфере, в 2016 году мог и не начаться. Слава богу, у Ольги Шадриной и ее супруга хватило силы воли и характера довести реализацию задуманного до конца, несмотря на необоснованное давление, исходящее со стороны контролирующих структур. И это давление продолжается до сих пор.

Кто придумал, что было преступление?

Дело в том, что городской Департамент образования, кажется, почему-то не заинтересован в развитии системы частных детских садов в Краснодаре. Иначе, зачем департаменту инициировать многочисленные проверки таких учреждений сотрудниками контрольно-счетной палаты, прокуратурой,— вплоть до возбуждения уголовных дел?

Частные детские сады имеют право на получение субсидии из местного бюджета, для компенсации тех затрат, которые учреждение имеет при приобретении необходимого оборудования, игр, игрушек учебников и учебной литературы, при оплате труда сотрудников и так далее. Перечень — этих трат строго регламентирован. И получают эту субсидию сады, приложив большое количество документов, свидетельствующих о понесенных затратах,— постфактум. Согласно соглашению о предоставлении субсидии, потребовать ее возвращение муниципалитет вправе, только если было вскрыто нецелевое использование средств. Тем не менее, в марте 2017 года Департамент образования инициировал проверку прокуратуры Краснодара по факту якобы незаконного получения субсидии в размере около 800 тысяч рублей из бюджета Краснодара. В сентябре 2017 года в отношении Гаджимардана Гаджимарданова, как заведующего детским садом ЧДОУ ДС «Счастливое детство», было возбуждено уголовное дело по факту якобы хищения бюджетных средств. Но ведь состава-то преступления нет! В вину руководству «Счастливого детства» ставится только то, что оно вовремя не проинформировало городской Департамент образования в конце 2015 года, что по иску Управления Минюста РФ Краснодарского края Первомайский районный суд города Краснодара вынес заочное решение о ликвидации ЧДОУ ДС «Счастливое детство». Эта процедура растянулась на несколько месяцев. Нужно сказать, что причина данного иска в ошибках, допущенных бухгалтером учреждения. И их можно было исправить и не кошмарить частное дошкольное образовательное учреждение, если бы ему оказывалась специалистами Департамента образования необходимая методическая поддержка (таковая должна исходить от чиновников согласно имеющимся нормативным документам!).

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении Гаджимардана Гаджимарданова находится под личным контролем прокурора Краснодара. Но что расследовать-то? Ведь вся субсидия до копейки израсходована на нужды детей и педагогического коллектива. В мае 2016 года было остановлено получение субсидии по инициативе руководства «Счастливого детства». В июне 2016 года в Едином государственном реестре юридических лиц была внесена запись о ликвидации «Счастливого детства», хотя Ольга Шадрина и ее муж пытались всеми правовыми способами не допустить этого. В это время на старте у них был проект детского сада будущего — и они направили все силы на него, восстановив юридический статус своего бизнеса. Никаких судебных разбирательств по возврату суммы субсидии обратно в бюджет Департамент образования города не инициировал, потому что и не было никаких оснований для этого. Еще раз повторимся, деньги потрачены целевым способом. А вот временные трудности частного образовательного учреждения стали тем неблагоприятным поводом, который позволил оказывать давление на «Счастливое детство». Зачем это делать? Зачем оказывать силовое воздействие на нелегкий и очень многозатратный бизнес, от успешного ведения которого зависит ни много ни мало, каким вырастет сегодняшнее поколение дошколят и учащихся младшего школьного возраста? Может причина давления — это то, что Ольга Шадрина возглавляет Ассоциацию дошкольных организаций Краснодарского края? И вместе с коллегами пытается снять все мыслимые и немыслимые административные барьеры? Ведь необходимость создания Ассоциации возникла из-за того, что крайне остро частное образование нуждалось в правовой поддержке! В 2013 году именно создание АДОКК послужило разработке концепции развития малокомплектных садов, характерной для Кубани.

Может наоборот нужно оказывать любую возможную помощь таким частным детским садам?

Вот в Подмосковье, где действует целая система субсидирования таких учреждений из госбюджета, родительская плата составляет всего шесть тысяч рублей. Согласитесь, при высоком качестве образовательных услуг, комфортных условиях, которые создаются каждому ребенку,— цифра практически для каждой семьи приемлемая. Достаточно развито там государственно-частное партнерство. На Кубани такого нет — и, как следствие, привести своего ребенка в частный детский сад могут только обеспеченные родители. А жаль, ведь если в регионе невозможно расширить до необходимого количества сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений, может, стоит дать возможность — это сделать предпринимателям, которые создадут необходимое количество мест в своих детских садах в течение всего лишь чуть ли не двух месяцев?

Организация «Счастливое детство» является лидером среди других образовательных организаций. В основу концепции ее работы, легли внедрение инновационных реформ, сохранение ценностей дошкольного возраста, приобщение детей к искусству и спорту, методологическая работа коллектива и разработка собственных образовательных инструментов. Для педагогов «Счастливого детства» было важно создать взаимосвязанную интерактивную информационную систему. Она рассчитана на проявление у детей любознательности, развитие дивергентного мышления у детей, выявление талантов, развитие умения самостоятельно обучаться и систематизировать полученную информацию. Роль взрослых в этом — задавать правильные вопросы, задача детей — уметь находить на них ответы. Необходимо заинтересовать и научить ребенка

ориентироваться в информационной среде, добывать то, что ему интересно. Здесь нет места скуке и ничегонеделанию. Ребята активно развиваются — занимаются спортом, осваивают финансовую грамотность, участвуют в фестивалях, развивая свои творческие способности, общаются с интересными людьми. Но ведь всего этого может и не быть, если будут создаваться невыносимые условия для работы таких немногочисленных детских садов, где работники добиваются высочайшего уровня воспитания и образования.

Марина СВЕТЛОВА

Публикация является достоверным воспроизведением материала распространенного газетой «Аргументы недели», №7 (600) от 22-29 февраля 2018 г.