На базе УФСИН России по Краснодарскому краю проведен отборочный этап чемпионата ФСИН России по стрельбе среди подразделений специального назначения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На полигоне ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю проведен отборочный этап чемпионата ФСИН России среди сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН России ЮФО и СКФО по практической стрельбе из стрелкового оружия и открытый чемпионат по практической стрельбе среди сотрудников подразделений специального назначения силовых структур Краснодарского края, приуроченный к 27-й годовщине со дня образования ОСН (Б) «Акула».

В состязаниях принимали участие 19 команд. По условиям соревнований все упражнения выполнялись участниками при полной боевой экипировке в условиях, максимально приближенных к боевым. Правила предусматривали выполнение как групповых, так и одиночных упражнений по стрельбе из автоматов и пистолетов.

По итогам турнира первое место заняла команда ОСН (Б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю, второе место досталось команде ОСН «Вектор» УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, третье - команде ОСН «Гюрза» УФСИН России по Республике Калмыкия, четвертое - команде ОСН «Скорпион» УФСИН России по Астраханской области. Эти команды прошли в финальный этап состязаний, который состоится в апреле 2018 года на базе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В прошедших соревнованиях также принимали участие команды, представляющие правоохранительные органы региона.

Кубки и дипломы победителям отборочного этапа соревнований вручил заместитель начальника отдела по руководству отделами специального назначения управления режима и надзора ФСИН России Виктор Архаров.