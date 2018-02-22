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На базе УФСИН России по Краснодарскому краю проведен отборочный этап чемпионата ФСИН России

Четверг, 22 февраля 2018 16:56
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На базе УФСИН России по Краснодарскому краю проведен отборочный этап чемпионата ФСИН России

На базе УФСИН России по Краснодарскому краю проведен отборочный этап чемпионата ФСИН России по стрельбе среди подразделений специального назначения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На полигоне ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю проведен отборочный этап чемпионата ФСИН России среди сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН России ЮФО и СКФО по практической стрельбе из стрелкового оружия и открытый чемпионат по практической стрельбе среди сотрудников подразделений специального назначения силовых структур Краснодарского края, приуроченный к 27-й годовщине со дня образования ОСН (Б) «Акула».

В состязаниях принимали участие 19 команд. По условиям соревнований все упражнения выполнялись участниками при полной боевой экипировке в условиях, максимально приближенных к боевым. Правила предусматривали выполнение как групповых, так и одиночных упражнений по стрельбе из автоматов и пистолетов.

По итогам турнира первое место заняла команда ОСН (Б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю, второе место досталось команде ОСН «Вектор» УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, третье - команде ОСН «Гюрза» УФСИН России по Республике Калмыкия, четвертое - команде ОСН «Скорпион» УФСИН России по Астраханской области. Эти команды прошли в финальный этап состязаний, который состоится в апреле 2018 года на базе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В прошедших соревнованиях также принимали участие команды, представляющие правоохранительные органы региона.

Кубки и дипломы победителям отборочного этапа соревнований вручил заместитель начальника отдела по руководству отделами специального назначения управления режима и надзора ФСИН России Виктор Архаров.

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