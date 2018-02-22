Дополнительные меры безопасности предпримут на курорте «Роза Хутор»

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи разрабатывает комплекс специальных мероприятий по удержанию деревьев, расположенных на склонах вблизи мест скопления людей. Это позволит обеспечить дополнительную страховку в тех случая, когда по внешним признакам отнести здоровые деревья к разряду угрожающих падением невозможно.

- Горный курорт «Роза Хутор» находится на территории Сочинского национального парка. Это накладывает дополнительные обязательства, требует обеспечения безопасности туристов при сохранении природного богатства. На курорте осуществляется комплексный экологический мониторинг. Совместно со специалистами Сочинского национального парка ведется постоянная работа по обследованию прилегающих к горнолыжным трассам и канатным дорогам лесов с целью выявления угрожающих падением деревьев. Аналогичную работу «Роза Хутор» проводит с ведомствами, отвечающими за предупреждение возможных последствий оползней и селей, - отметили на курорте «Роза Хутор».

К сожалению, эти опасные природные явления зачастую находятся вне контроля и воли людей. 15 февраля в горах Сочи упавшее со склона дерево задело сноубордистку, сидевшую в момент происшествия на трассе. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали девушку сотрудникам скорой медицинской помощи. Сейчас она находится на лечении в больнице Красной Поляны.

Осмотр упавшей пихты не выявил гнили или следов порчи древесины вредителями, которые могли бы вызвать ее ослабление. Причиной падения здорового дерева стал оползневый процесс на крутом береговом склоне над рекой Менделиха, движение грунта на котором было спровоцировано переувлажнением, связанным с потеплением и таянием снегов.

- После произошедшего курорт считает необходимым совместно со специалистами Сочинского национального парка провести дополнительное, сверхнормативное лесопатологическое обследование, в первую очередь вдоль трасс, канатных дорог и в особенности — в местах массового скопления отдыхающих. Результаты этой работы позволят сделать выбор между вырубкой здоровых деревьев, положение которых по определяемым специалистами признакам может быть чревато угрозой падения, и их сохранением как важных компонентов уникального природного достояния, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

Ирина СИЗОВА