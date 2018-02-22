На Кубани эксперты ОНФ провели серию «Уроков мужества» для молодежи

В рамках Дня защитника Отечества Общероссийский Народный Фронт иницировал проведение патриотических мероприятий и акций с целью привития уважения к российской армии и воспитания гражданственности, любви к Родине у подрастающего поколения. Одно из ключевых мероприятий - открытые «Уроки мужества» в учебных заведениях города и края, с приглашением военнослужащих и ветеранов вооруженных сил РФ. Предусмотрено и домашнее задание для школьников – подготовка рассказа о своих родственниках, которые служили в армии с историями их успеха и самореализации, подвигов военнослужащих, защитников Отечества

«Всю неделю в разных в разных учебных заведениях я проводил уроки, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность, полагаясь на свой 14-летний опыт участия в боевых действиях, считаю, что обязан формировать у молодежи Кубани эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России. Сегодня мы должны обеспечить создание условий для духовного и физического развития подрастающего поколения, повышение уровня их физической подготовки», - прокомментировал свое участие в мероприятии эксперт регионального отделения ОНФ Оризшо Поиндашоев.

Оризшо Петрович награждён 42 орденами и медалями СССР, Афганистана, Российской Федерации и Монголии, в том числе имеет 5 боевых наград и в полном параде производит неизгладимое впечатление на школьников и студентов, он втретился с воспитанниками социально-гуманитарного института, архитектурно-строительного техникума, СОШ №6 г. Усть-Лабинска и государственного технологического университета.

Подобные уроки прошли и в других учебных заведениях, например, в института культуры студенты смогли пообщаться с Героем Советского Союза, председателем Краснодарского городского филиала Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества», инспектором-лётчиком военно-воздушных сил, полковником Григорием Павловичем Хаустовым и Героем Социалистического Труда, летчиком Анатолием Николаевичем Кулаковым. Их выступление было нацелено на воспитание стремления у молодежи к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия нашей страны.

Для учащихся Гимназии № 72 им. академика Глушко и воспитанников ВДЦ «Орленок» выступил Герой Российской Федерации, полковник Евгений Шендрик, который является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Он рассказал ребятам о важности сохранения исторической памяти о Героях Отечества, о героизме военнослужащих, выполняющих воинский долг и боевые задачи по сохранению конституционного строя нашей страны, на примерах из собственного жизненного и служебного опыта. В ответ дети - участники второй смены 2018 года подготовили для своего почетного гостя экспозицию военно-морского музея, мемориального комплекса Дома авиации и космонавтики.

Подобные мероприятия активом Народного фронта проводятся на регулярной основе, их основное предназначение - мотивация обучающихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения к различным жизненным ситуациям, их включение в полезную деятельность по обеспечению безопасности России, используя героические примеры. Это очень важные «уроки» для молодого поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ очевидцев о славных страницах нашего государства, наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.