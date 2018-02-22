Общественный совет при УФССП России по Краснодарскому краю оптимизирует свою работу

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошло расширенное заседание Общественного совета, в ходе которого не только был рассмотрен целый ряд важных вопросов, но и обновлен состав. С новыми силами общественники обсудили основные задачи 2018 года и по нескольким из них были вынесены соответствующие решения.

Пришлось даже расширить повестку дня: вместо трех основных вопросов были обсуждены пять. Прежде всего, была оценена как удовлетворительная работа Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, о чем уведомил собравшихся председатель Общественного совета Денис Николаевич Лозовский, профессор кафедры криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного университета, полковник полиции, доктор юридических наук.

В рамках рассмотрения плана работы в 2018 году и обсуждения направлений деятельности Общественного совета, до сведения присутствующих была доведена необходимость работы по участию в организации финала регионального этапа Всероссийского детского конкурса «Хрустальные звездочки».

Далее вниманию членов Совета была представлена информация о том, что в октябре текущего года Кубань примет IX Международную научно-практическую конференцию «Государственная и частная системы принудительного исполнения: сравнительный анализ и лучшие практики».

В рамках оптимизации работы Совета было принято решение об исключении двоих наименее активных его членов и, соответственно, принятии двух новых. Предварительно на заседание были приглашены новые кандидаты – это Виталий Анатольевич Фоменко, руководитель «Краснодарской краевой общественной военно-патриотической поисковой организации «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», и главный редактор «Милицейской газеты Кубани», член Международной ассоциации журналистов России, Союза журналистов Кубани, заслуженный журналист Кубани Татьяна Леонтьевна Ширшова. Предварительная программа работы новых кандидатов удовлетворила Общественный совет.

В заключение заседания была рассмотрена кандидатура члена Общественного совета при Управлении ФССП России по Краснодарскому краю для регулярного участия в конкурсах на замещение вакантных должностей ведомства, а также на аттестациях ее работников и специалистов. Независимым экспертом была назначена Ольга Александровна Двинская, председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников государственных Российской Федерации.

Параллельно были обсуждены графики выездных приемов и заседаний Общественного совета, различные мероприятия, направленные на оптимизацию взаимодействия ведомства и жителей региона, а также подготовки к празднованию Дня Победы, участие Общественного совета в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, реализуемых Управлением ФССП России по Краснодарскому краю.