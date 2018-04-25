Туристический поток в горы Сочи в прошедшем зимнем сезоне вырос

За 129 дней сезона катания – с 15 декабря 2017 по 22 апреля 2018 на курорте «Роза Хутор» побывало почти 920 тысяч посетителей. Это не только на 15 процентов превосходит показатели прошлого зимнего сезона, но и превышает количество гостей курорта в летнем сезоне-2017.

- В завершившемся зимнем сезоне увеличилась общая зона катания «Роза Хутор» - были открыты восемь километров новых горнолыжных трасс, в результате общая протяженность трасс превысила 102 километра. Существенно, практически в два раза, увеличилась и зона вечернего катания: в этом сезоне для катающихся были открыты не только зеленые, но синяя и красная трассы, - сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

В прошедшем сезоне на «Роза Хутор» начала работать новая канатная дорога Дафна в цирке Обер Хутор. Запуск нового скоростного кресельного шестиместного подъемника позволил сократить очереди и сделать пребывание гостей на курорте максимально комфортным. В общей сложности сегодня на комплексе работают 28 канатных дорог.

В сезоне 2017-2018 продолжилось и развитие гостиничной инфраструктуры курорта «Роза Хутор», в частности, постолимпийское преобразование Горной Олимпийской деревни на высоте 1100 метров над уровнем моря. На ее территории открылся новый отель Green Flow Hotel 4* с уникальной концепцией Well-Being. Отель со SPA-комплексом входит в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World».

- Средняя загрузка всех отелей курорта в течение сезона, как и в прошлом году, составила 73 процента, в «высокий» сезон приближаясь к максимально возможной. Необходимо отметить, что растет популярность отелей Горной Олимпийской деревни, соответствующих формату ski inn/ski out, - подчеркнули в пресс-службе «Роза Хутор».

Значительный приток гостей на курорт прошедшей зимой обеспечили масштабные музыкально-спортивные события. Прежде всего, это фестиваль музыки и медиа LiveFest, который впервые прошел на «Роза Хутор» с 4 по 8 января. В марте и апреле на курорте также состоялись сразу два традиционных мероприятия: карнавал BoogelWoogel и Quiksilver New Star Camp-2018. По данным агентства «ТурСтат» они возглавили рейтинг самых ярких весенних праздников в субъектах Российской Федерации, которые посетили более 30 тысяч гостей.

- Прошедший зимний сезон показал, что спрос на качественный горнолыжный отдых по-прежнему высок. Этой зимой мы приняли на 15 процентов больше гостей по сравнению с прошлым сезоном. Впереди лето, и мы вновь позаботились о том, чтобы на курорте продолжалась активная интересная жизнь. Уникальный горный курорт «Роза Хутор» может и должен быть востребован в любое время года, - считает генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Летний сезон-2018 на «Роза Хутор» стартует уже 27 апреля. Гостям будет предложена обширная культурно-развлекательная программа: подъем на самую высокую обзорную площадку Сочи на высоте 2509 метров над уровнем моря – Каменный столб, пешие маршруты по тропе здоровья, горным склонам и хребту Аибга, посещение уникального Парка водопадов «Менделиха», трассы для горных велосипедов, конные прогулки, йога на высоте 2320 метров над уровнем моря, отдых на Rosa Beach в Роза Долине, активные игры на различных площадках курорта и многое другое. Для разностороннего семейного отдыха нынешним летом курорт предложит новые активности: Йети Парк на высоте 1350 метров, интерактивный Музей археологии, Детскую горную академию. 1 июня откроется собственный оборудованный пляж «Роза Хутор» на побережье Черного моря, в Имеретинской долине. Гости курорта смогут добраться до него на регулярных бесплатных автобусах.

Ирина СИЗОВА