Голубой огонь жизни зажгли в Мертвом городе

В доме Людмилы Басалыко еще пахнет дровяной печкой, ведь газ в дом провели всего три назад.

«Первым делом мы включили отопление. У нас маленькая печка, в которую надо было каждые полчаса подкидывать дрова, чтобы в доме было тепло. Это событие для нас – огромный праздник. Мы просто счастливы и благодарны всем службам города!», - не скрывая эмоций, сказала Людмила Александровна.

О том, насколько сложным оказался ввод в эксплуатацию заброшенного газопровода, подрядчик рассказал главе Горячего Ключа. Иван Федоровский провел рабочее совещание на территории Мертвого города. Газопровод здесь начали строить еще в 2003 году, но работы так и не завершили. В 2017 году глава Горячего Ключа принял решение реанимировать газопровод.

Ремонтно-восстановительные работы продолжались несколько месяцев. Газовикам пришлось вычистить просеку, откопать трубу, проверить ее целостность, ведь газопровод не обслуживался 15 лет. Работы осложнились тем, что фактическое местонахождение газопровода и его глубина не соответствовали документам, хранившимся с 2003 года.

Проделав необходимый перечень работ, испытав трубу на прочность и герметичность, газопровод ввели в эксплуатацию. Из местного бюджета на все эти работы было выделено полтора миллиона рублей. Газ провели пока только в один дом, владельцы остальных 7 дворов сейчас выполняют технические условия и тоже собираются подключить газ. В дальнейшем провести голубое топливо в дома смогут 120 многодетных семей, которые получили земельные участки в районе Мертвого города.

Свое название этот микрорайон станицы Саратовской получил несколько десятков лет назад, когда северяне забросили строительство жилого поселка. Газовая компания планировала поселить в этом районе семьи своих сотрудников, но так и не завершила строительство. Теперь микрорайон постепенно заселяют новые хозяева.

«Это первый этап газификации. Чтобы строить газопровод дальше, будем изыскивать средства, разрабатывать проектно-сметную документацию. Это приоритетное направление, ведь здесь получают землю многодетные семьи. Они, думаю, подарят Мертвому городу новое название и новый облик», - отметил на выездном совещании Иван Федоровский.

В этом году в Горячем Ключе запланирован ввод в эксплуатацию еще, как минимум, двух газопроводов – в селе Безымянном и Военсовхозе.