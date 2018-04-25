Широкомасштабная акция «Узнай о своих долгах» пройдет на Кубани

Судебные приставы Краснодарского края завтра, 25 апреля, примут активное участие во Всероссийской информационной акции ФСП России «Узнай о своих долгах».

В этот день жителям Кубани подробно расскажут о сервисах Федеральной службы судебных приставов, позволяющих оперативно узнавать о наличии задолженности, а также о движении документов в рамках исполнительного производства («Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства»).

Основные мероприятия пройдут в Краснодаре. Запланировано дежурство мобильных бригад судебных приставов на улице Красной, а также в гипермаркете «АШАН. Краснодар» на улице Уральской. Несколько часов приставы будут учить всех желающих пользоваться мобильными версиями сервисов ФССП России.

Подробная инструкция, как пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств», будет опубликована в краевой газете и размещена на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. О «Банке данных исполнительных производств» также будут рассказывать в эфире радиостанций и телеканалов края, аудиоролик с информацией о «Банке данных исполнительных производств» весь день будет транслироваться по внутреннему радио ТРЦ «OZ Молл».

Руководитель УФССП России по Краснодарскому краю – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров ответит на вопросы о сервисах в рамках онлайн-конференции на одном из крупных порталов региона. В этот же день заместитель руководителя УФССП России по Краснодарскому краю – заместитель главного судебного пристава Краснодарского края М.Ю. Ныренкова проведет пресс-конференцию для журналистов, посвященную сервисам ФССП России.