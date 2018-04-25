Временное прекращение подачи воды 26 апреля

В связи с проведением планово-профилактических работ по промывке и дезинфекции РЧВ №1 головных сооружений, магистральных водоводов МТ, МТ-1, МТ-1/1, МТ-2, МТ-2/2, МТ-4, В-7, РЧВ г.Боюр, РЧВ п.Кучугуры и разводящих водопроводных сетей с 08.00 часов 26 апреля до 08.00 часов 27 апреля 2018 года будет прекращена подача воды потребителям:

- пос. Сенной водовыдел №1, №3,

- пос. Юбилейный,

- пос. Волна Революции,

- ст. Вышестеблиевская,

- пос. Кучугуры.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.