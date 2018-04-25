Жителям Кубани рассказали, как правильно задекларировать свой доход

День открытых дверей прошел 24 апреля во всех налоговых инспекциях Краснодарского края. За день консультацию получили несколько тысяч человек. Им также рассказали о всех законодательных новшествах. По данным краевой налоговой службы, в этом году принято и зарегистрировано уже около 110 тыс. деклараций. В 2018-м жители Кубани более активны: по сравнению с прошлым годом, документов подано больше почти на 10 тыс.

Обычно декларации необходимо подавать до конца апреля, но в этом году отчетную кампанию продлили из-за первомайских праздников.