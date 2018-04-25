На Кубани приняли закон о создании промышленных кластеров‍

Согласно законопроекту, органом, который уполномочен содействовать в создании и развитии промышленных кластеров, будет департамент промышленной политики региона.

Определены сферы производства, в которых такие кластеры будут созданы в первую очередь: мебель, деревообработка, фармацевтика, сельхозмашиностроение.

«Промышленный кластер – это один из эффективных инструментов развития отрасли в крае.

Он направлен на повышение эффективности уже действующих промышленных производств, создает условия для внутрикластерной производственной кооперации, что позволяет выводить на рынок новую конкурентоспособную импортозамещающую продукцию», – приводит пресс-служба края слова руководителя департамента промышленной политики региона Ивана Куликова.

Как отмечают в департаменте, ранее в краевом законодательстве не было предусмотрено создание и развитие промышленных кластеров на территории Кубани. В ведомстве считают, что новый законопроект будет способствовать развитию промышленности в крае.