Краснодарский край пополнил бюджетную систему РФ на 103,2 млрд. рублей налоговых доходов

В январе-марте 2018 года с территории Краснодарского края в бюджетную систему Российской Федерации перечислено 103,2 млрд. рублей налоговых доходов и страховых взносов, что на 16,9 млрд. рублей или на 14,1 % меньше, чем в январе-марте 2017 года.

В том числе во внебюджетные фонды поступило 36,3 млрд. рублей страховых взносов, что на 2,6 млрд. рублей, или на 7,9 % больше, чем в январе-марте 2017 года.

Налоговых доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 66,9 млрд. рублей, что на 19,6 млрд. рублей, или на 22,6 % меньше, чем в январе-марте 2017 года.

В федеральный бюджет поступило 18,5 млрд. рублей налогов и платежей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 21,3 млрд. рублей, или на 53,6 %.

В консолидированный бюджет края перечислено 48,4 млрд. рублей налогов и платежей, администрируемых налоговыми органами. По отношению к январю-марту прошлого года поступления выросли на 1,8 млрд. рублей, или на 3,8 %.

Из общих поступлений консолидированного бюджета края в местные бюджеты (городских округов, муниципальных образований, районов, городских и сельских поселений) поступило 10,7 млрд. рублей, уровень их поступления к январю-марту 2017 года вырос на 1,1 млрд. рублей, или на 11,4 %.

В собственно краевой бюджет перечислено 37,7 млрд. рублей налоговых платежей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 0,7 млрд. рублей, или на 1,8 %.



УФНС России по Краснодарскому краю