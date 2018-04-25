Свалка возле обелиска

В конце апреля в нашей стране начинается подготовка к великому празднику – Дню Победы. В этом году по Сочи пронесется мотомарш «Дороги Победы – на Берлин!», пройдут митинги, акции и легкоатлетическая эстафета. А еще, по доброй традиции, сочинцы и гости курорта отправятся на перевал Аишхо. Именно здесь в годы Великой Отечественной Войны бойцам Советской Армии удалось остановить фашистов, рвавшихся на Черноморское побережье Кавказа. Здесь наши солдаты буквально вгрызались в землю, сражаясь с передовыми частями гитлеровской горно-егерской дивизии "Эдельвейс". Здесь из 1200 сочинских мальчишек, призванных за полгода до совершеннолетия, в живых остался только один. Здесь несколько лет тому назад был установлен памятный обелиск. И здесь же, рядом с ним расположилась настоящая – свалка. Нет, не совсем так – поселение на свалке.

- Туристический маршрут «Аишхо» проходит по уникальному, экологически чистому месту на Западном Кавказе. Комбинация гор, ледников, рек и озер, спускающихся к Черному морю с его мягким климатом придает необычную красоту этому месту и делает отдых на данном маршруте незабываемым, - так написано в паспорте туристического маршрута специалистами Сочинского национального парка.

Действительно, на маршруте можно встретить и источник с нарзаном, и падающий с 15-ти метровой высоты водопад «Сказочный». И это не говоря о чистейшем воздухе и прекрасной природе. Экологические маршруты способствуют укреплению здоровья и прививают рачительное отношение подрастающего поколения к сохранности естественной среды. Конечно, если это настоящие экологические маршруты.

- На маршруте находятся маленькие домики, которые являются приютами для туристов и на сегодняшний день насчитываются в количестве 107 штук, где можно укрыться от непогоды, - гласит паспорт маршрута.

Домики действительно есть, только эти кучи бытового мусора никак не соотносятся с рачительным отношением к окружающей среде национального парка.

В 2013 году Сочинский национальный парк заключил договор с ООО «Триумф» на право проведения экскурсий по утвержденному прогулочно-познавательному маршруту «Аишхо» с организацией мест отдыха, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий Краснополянского участкового лесничества. В соответствие с документом арендатор был обязан, в том числе, производить работы по обустройству тропы, осуществлять экологический контроль и организовать уборку, вывоз отходов и так далее. В общем, содержать все в чистоте. Контроль за санитарным состоянием Сочинский национальный парк оставлял за собой.

В итоге в центре национального парка при полном попустительстве прежнего руководства особо охраняемой природной территории появилось целое нелегальное поселение: полуразрушенные деревянные конструкции, обтянутые баннерами и целлофаном, мусорные кучи из сломанной мебели и разбитого скарба, остатки палаток и покосившиеся туалеты типа «сортир». Но самое удивительное, что каждый год, с наступлением теплого времени года, «создатели» этих самовольных лачуг вновь и вновь умудряются превращать их в место постоянного проживания и даже сдавать туристам. А что – красота, природа, свежий воздух и целебный нарзан в самом центре Сочинского национального парка. Несколько лет тому назад этой ситуацией заинтересовались в администрации Адлерского района города Сочи.

- В соответствии с действующим законодательством, временные (сезонно используемые с мая по сентябрь) сооружения без электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также автомобильных дорог общего пользования, считать «поселением» оснований не имеется. Так же нет оснований считать временное пребывание граждан в нежилых помещениях «проживанием», - пояснял бывший руководитель Сочинского национального парка Николай Пеньковский.

Нет поселения, а значит, нет и свалки, нет и проблемы…

Ответ на запрос нашей редакции о планах Сочинского национального парка по решению данного вопроса нам предложили подождать месяц… При этом летний сезон в Сочи и его окрестностях начнется буквально на днях. Хотелось бы, чтобы туристы, приезжающие отдыхать в горы Красной Поляны вместо лачуг на свалке могли бы увидеть свежую зелень, кристальные источники, могучие водопады. За это зимой 1942 года боролись наши деды. А сейчас вся эта «грязная» история происходит там, где советские солдаты буквально вгрызались в землю, чтобы остановить фашистские дивизии, рвавшиеся к Черноморскому побережью Кавказа. Там, где из 1200 мальчишек-сочинцев в живых остался только один. Сегодня постоять за эти горы они уже не могут…

Ирина ИГОРЕВА