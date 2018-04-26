Прощальный поклон

В декабре 2016 года на Воинском мемориале в Сочи были преданы земле останки младшего сержанта Красной Армии Григория Некрасова. Боец вернулся в город, из которого уходил на фронт Великой Отечественной войны спустя более 70 лет после гибели.

Младший сержант Григорий Некрасов родился в 1913 году в станице Хамкетинской Мостовского района Краснодарского края. В казачьей семье. После школы поехал трудиться на всесоюзную стройку в Сочи. Перед началом Великой Отечественной войны работал на сочинской электростанции компании "Кубаньэнерго". Добровольцем ушел на фронт в июне 1941 года. Пропал без вести в мае 1942 года. И лишь много лет спустя место его последнего боя установили поисковики отряда "За Родину!" из города Северодвинска.

Благородным делом занимаются члены этого поискового отряда. Каждое лето они посещают места боев периода Великой Отечественной войны и ищут следы погибших советских воинов. В начале июля 2016 года на территории Лоухского района Карелии поисковики обнаружили останки группы павших бойцов Красной Армии. У одного погибшего пехотинца, с перебитыми взрывом ногами, на груди сохранился памятный медальон. Вкладыш был заполнен простым карандашом, и запись сохранилась очень хорошо. "Григорий Некрасов. Младший сержант. Призывался из города Сочи".

- Когда началась война, многие молодые энергетики приморского города отправились в Сочинский военкомат с заявлениями об отправке на фронт. Всем им отказывали, поскольку у ребят была "броня". В условиях военного времени нельзя было допускать даже малейших перебоев в работе энергетического комплекса Черноморского побережья. Но вот Григорий Некрасов как-то сумел убедить призывную комиссию, что его место на передовой. Его мобилизовали 26 июня 1941 года и направили служить в 80-ю стрелковую бригаду, - вспоминает председатель профсоюзной организации Сочинских электрических сетей компании "Кубаньэнерго" (группы компаний "Россети") Лариса Золотарева.

После недолгой подготовки бригада прибыла на Карельский фронт, заняла участок обороны в районе озера Большое Лаго-ярви. В начале мая 1942 года в Карелии началось наступление советских войск, в боях за поселок Кестеньга наши части понесли большие потери. Детали последнего сражения младшего сержанта Григория Некрасова установить за давностью лет невозможно, но одно ясно точно - даже с перебитыми ногами он не вышел из боя. Места в Карелии болотистые, за несколько дней тела погибших покрылись слоем мха, и вот только спустя 74 года останки бойцов обнаружили поисковики города Северодвинска.

- В архиве нашего предприятия все эти годы хранилась тонкая папка с единственным документом, который гласил: "Ваш работник Григорий Некрасов пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны". Когда в 1994 году в Сочи составляли Книгу памяти, имя и фамилия Григория Некрасова туда были внесены с такой же пометкой - "Пропал без вести". И вот он нашелся, - говорит председатель профсоюзной организации Сочинских электрических сетей компании "Кубаньэнерго" Лариса Золотарева.

Проводить в последний путь павшего на фронте бойца пришло множество людей. Ветераны Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры Вооруженных сил России, моряки Черноморского флота, рабочие-энергетики компании "Кубаньэнерго", казаки Кубанского казачьего войска. На траурном митинге было много молодежи, юных сочинцев взволновало такое событие.

- Мой прадед до сих пор числится в списках солдат, без вести пропавших на войне. Хочется верить, что место и его последнего боя когда-нибудь будет найдено. В знак благодарности к нашему защитнику Григорию Некрасову по маленькой старой фотографии нарисовала его графический портрет, который очень пригодился для прощальной церемонии, - рассказала студентка Сочинского училища искусств Дарья Сидорова.

- Мы пришли на воинский мемориал всей бригадой. Пришли, чтобы проводить в последний путь нашего товарища по работе. Как и мы, он был энергетиком, значит, в военные годы имел "бронь", был освобожден от призыва в армию. Однако вызвался идти добровольцем, и пал смертью храбрых в боях за Родину. Очень гордимся, что на нашем предприятии работал такой замечательный человек, - рассказал монтер Сочинских электросетей компании "Кубаньэнерго" Ярослав Антонов.

Из города Ростова-на-Дону на прощальную церемонию приехали внучатый племянник павшего бойца, инженер научно-исследовательского института радиосвязи Александр Желтко со своими сыновьями. По поручению поисковиков отряда "За Родину!" лидер молодежного движения города Северодвинска Иван Леонтьев передал им именной медальон бойца, незамысловатые солдатские вещи, осколки вражеской мины.

- Для всей нашей семьи все это имеет огромное значение, мы уже не надеялись найти следы родного человека. Благодарим поисковиков Северодвинска за их благородные дела! Благодарим жителей Сочи, которые пришли проводить в последний путь своего земляка, младшего сержанта Григория Некрасова. Мы тронуты просто до слез, - сказал Александр Желтко.

Перед началом Великой Отечественной войны в Сочи проживало чуть более 70 тысяч человек. На фронт ушли 18.709 человек, каждый четвертый. Пали в боях за Родину - 4.556 человек, еще 2.117 человек считались пропавшими без вести. Сейчас список пропавших без вести бойцов немного сократился. Было установлено место последнего боя младшего сержанта

Григория Некрасова, и со всеми воинскими почестями он похоронен на родной земле...

Ирина СИЗОВА