В Сочи мужчина признан виновным в незаконном обороте специального технического средства

Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему Михаилу Кирсанову. Он признан виновным в незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации (ст.138.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2015 года мужчина через Интернет приобрел на одном из сайтов техническое средство, с помощью которого возможно негласно и дистанционно получать звук в режиме реального времени путем дозвона на установленную в нем сим-карту. Между тем, данный предмет запрещен к свободному обороту на территории Российской Федерации. В 2017 году Кирсанов разметил на интернет-ресурсе объявление о его продаже. 9 февраля указанного года он, находясь в поселке Лазаревское в районе остановки общественного транспорта, незаконно сбыл за 2,5 тысячи рублей техническое средство покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками в городе Сочи ПУ УФСБ РФ по краю.

Приговором суда Кирсанову назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю