Пандусами и тактильной плиткой в Горячем Ключе оборудуют еще 20 пешеходных переходов

Работы будут проводиться в рамках реализации краевой программы «Доступная среда».

Благодаря участию в этой программе на условиях софинансирования, в прошлом году в городе удалось обустроить 14 подходов к «зебрам». Напомним, удобные съезды с тротуара на проезжую часть появились в районе администрации, на остановках «Перекресток», «МФЦ», «Городок нефтяников», на улицах Ворошилова и Революции.

В 2018-м аналогичные работы будут проведены еще на 20 переходах. Помимо пандусов съезды для удобства маломобильных и слабовидящих граждан оборудуют тактильной плиткой с рельефными полосами и специальными поручнями. В настоящее время дорабатывается перечень приоритетных объектов. В их число включаются переходы на наиболее оживленных участках дорог, значимую роль играет и близость расположения социально-значимых объектов.

На реализацию проекта в рамках краевой программы «Доступная среда» выделено порядка 1 млн. рублей. Работы начнутся, как только будет заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и определен подрядчик.