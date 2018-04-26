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За нарушение правил рыболовства в акватории Азовского моря в районе Ясенской косы жители Кубани заплатят штраф

Четверг, 26 апреля 2018 09:33
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Накануне двое мужчин в нарушение существующих правил пограничного режима вышли в море на маломерном плавательном средстве на рыбалку. По российскому законодательству владелец пласредства был обязан не менее чем за два часа до выхода в акваторию уведомить о своем намерении пограничников. Однако мужчина проигнорировал не только данное требование. Уже находясь на воде, рыбак со своим напарником установил запрещенные орудия – четыре лессовые сети общей протяженностью более 200 метров, и приступил к промыслу. Противоправные действия пресекли сотрудники ближайшего пограничного подразделения.

В настоящее время в отношении данных граждан заведено административное производство по ч. 1 ст. 18.3 и ст.8.17 КоАП РФ. Не исключено, что по результатам проверки обоим мужчинам придется ответить по всей строгости уголовного кодекса – в их деяниях усматриваются признаки уголовного преступления.

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