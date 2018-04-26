Экономная экология

Более 1000 кубометров картона и пластика для дальнейшей переработки собрали на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи за прошедший зимний сезон. Внедрение раздельного сбора и сокращения количества отходов, которые отправляются на захоронение, стали важной частью программы комплекса по заботе об окружающей среде.

- Ежедневно на курорте «Роза Хутор» образуется порядка 70 кубометров мусора, а в год это превышает 25 тысяч кубометров. Практически половину из этой массы составляет вторичное сырье, которое может быть переработано. Мы организовали специальные площадки, и предложили отелям, ресторанам, арендаторам складировать на них картонные и пластиковые упаковки. Их мы передаем предпринимателям, которые занимаются переработкой сырья: из картона получаются топливные брикеты, из пенопласта гранулы для строительных блоков. Мы не хотим, чтобы полезные отходы отправлялись на свалку и работаем, чтобы объемы мусора для утилизации – уменьшались, - подчеркнул директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Дмитрий Колосов.

Реализация программы по раздельному сбору мусора на горном курорте стала достойным примером для страдающего от «мусорных» проблем Сочи. Такая практика позволяет не только сохранять окружающую среду, но и сэкономить на вывозе отходов.

- Сегодня расходы на вывоз мусора из Сочи постоянно растут. Если в 2016 году они составляли 507 миллионов рублей, то в 2017 уже 545. В этом году мы начинаем внедрять систему раздельного сбора. На пляжах и в санаторно-курортом комплексе Сочи будет установлено более 200 специальных урн, предназначенных для сортировки отходов. Пока мусор будут забирать на переработку местные предприниматели. Таким образом, количество вывозимых отходов сократится процентов на 10, - рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Раздельный сбор отходов стал не единственной инициативой курорта «Роза Хутор» по заботе об окружающей среде. В рамках программы устойчивого развития здесь реализуется проект по экономии электроэнергии. Годовое потребление электричества на крупнейшем горном курорте страны составляет 55 миллионов киловатт часов. В течение трех лет специалисты планируют сократить этот показатель на 10 процентов путем воспитания ответственного отношения к потреблению электроэнергии у персонала и гостей, а также постепенной модернизацией оборудования. Первые шаги уже сделаны: несколько месяцев назад в уличных фонарях на набережной реки Мзымта началась замена газоразрядных ламп на светодиодные.

Ирина СИЗОВА