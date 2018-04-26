Кущевский предприниматель Федор Стрельцов стал фигурантом уголовного дела

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило очередное уголовное дело в отношении владельца ООО «Агрокомплекс Кущевский» бизнесмена Федора Стрельцова, контролирующего крупные сельскохозяйственные активы в Кущевском районе Краснодарского края и которого в многочисленных публикациях СМИ называют бывшим компаньоном покойного главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В настоящее время Федор Стрельцов подозревается в причинении ущерба в особо крупном размере (около 36 миллионов рублей) известной ростовской компании ООО «Агрохим-Авиа», что, по версии следователей, явилось результатом мошеннических действий со стороны фигуранта уголовного дела. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ.

На страницах нашей газеты мы не раз писали о «хозяйственных» делах и судебных тяжбах Федора Стрельцова, или Федора Обнала (так его часто теперь упоминают в СМИ).

Напомним, что в газете «Аргументы недели», в номере №6 (599) от 15—21 февраля 2018 года, был опубликован материал «История казначея, или Кому адресовано „письмо с того света” главаря банды Цапков». В статье речь шла в том числе о ставшем достоянием общественности письме «с того света», вероятно, написанном ныне покойным главарем банды Сергеем Цапком своему компаньону Федору Стрельцову. По информации отдельных интернет-изданий, компаньон был также связан с получением кредитов в Краснодарском РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», обналичиванием полученных денежных средств через фирмы, расположенные в Ставропольском крае.

На протяжении последних лет многие СМИ обращались к теме кущевской трагедии, утверждая, что без внимания следственных и правоохранительных органов остались отдельные представители ОПГ, в частности сам Стрельцов. Но их призыв к правоохранительным органам внимательней «присмотреться» к тому, чем занимаются оставшиеся на свободе члены банды Цапка, до последнего времени не слышали.

Имеются данные, свидетельствующие о том, что ряд предприятий, которые контролировались бандой Цапка, мошенническим путем кредитовался в Краснодарском РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», а полученные кредиты использовались не только на развитие подконтрольных предприятий.

По состоянию на октябрь 2010 года долг этих предприятий перед Краснодарским РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» составлял 6 млрд 800 млн рублей и так и не был погашен. А Стрельцов и его «коллеги» ушли от ответственности за невозврат кредитных средств. В связи с тем, что предприятия группы Стрельцова не смогли вернуть кредитные средства, залоговое обеспечение отсутствовало, банк был вынужден привлечь третье лицо для погашения этих проблемных активов.

Можно сказать, что противоправная деятельность бывших членов банды Цапков продолжалась и после 2010 года: рейдерским путем захватывалась собственность граждан и организаций, и при этом использовались связи в правоохранительных органах. Имеющиеся данные говорят и о том, что приближенные Цапков очень сомнительными путями стали владельцами или контролирующими лицами ряда предприятий, а именно ООО СК «Север Кубани», ООО «Агро-Полтавченское», иные из которых (например, мегаферма ООО «Артекс Агро» и ООО «Юг Агротехника») были перепроданы с личной выгодой, а денежные средства могли быть направлены в теневой оборот.

Из постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Федора Стрельцова прямо следует, что деятельность фирм ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Компаньон» была связана с мнимыми сделками, финансовые операции сомнительного характера. Основная масса так называемых контрагентов ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Компаньон», через которых осуществлялись сделки по «продаже» сельхозпродукции без НДС, представляла собой, судя по данным ЕГРЮЛ, «фирмы-прокладки» и «фирмы-однодневки» (фирмы, созданные незадолго до заключения мнимых сделок, прекратившие свою деятельность вскоре после осуществления оплаты или вывоза продукции), участниками которых в большинстве своем были так называемые массовые директора, большинство из которых на практике — подставные лица. Наличие сомнительных контрагентов в различных регионах страны свидетельствует о том, что вышеуказанная деятельность лиц, стоящих за ООО «Агрокомплекс Кущевский», носила межрегиональный характер.

Граждане, считающие себя пострадавшими от действий Стрельцова и «подконтрольных» ему правоохранителей: Борис Гурдисов, Константин Лесной, Виктория Лесная, Анна Данько, пайщики колхоза «Заря» и многие другие публично заявляют, что по «инициативе» Стрельцова правоохранительные органы Кущевского района возбуждали уголовные дела, целью которых было отобрать бизнес или заставить людей замолчать.

О сомнительных делах Стрельцова СМИ писали в этом году несколько раз, в том числе об истории с хищением в 2015 году урожая сельскохозяйственных культур на сумму около 90 миллионов рублей у сельхозпредприятия АО «Маяк». При этом, по словам потерпевших, общий ущерб достиг суммы почти триста миллионов рублей.

Что касается возбужденного Управлением СК РФ по Ростовской области уголовного дела, то основанием для него стало заявление руководителя ООО «Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина, поступившее в следственные органы в конце марта.

Как предполагает на данный момент следствие, подозреваемый для завладения имуществом ростовской фирмы — ООО «Агрохим-Авиа» разработал многоступенчатую схему перехода права собственности на поставляемую продукцию от «Агрохим-Авиа» к фирме «Агрокомплекс Кущевский» через две посреднические компании — ООО «Дон-Агро-Плюс» к ООО «Компаньон». Следователи проверяют версию, согласно которой в схему было вовлечено еще несколько человек из числа представителей ООО «Компаньон» и ООО «Агрокомплекс Кущевский». В ближайшее время следствие намерено дать оценку действиям этих и других лиц об их причастности к мошенническим схемам подозреваемого.

К слову сказать, интернет-источники пестрят информацией о связи финансового директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Елены Гарькуши с деятельностью Сергея Цапка, Федора Стрельцова и Виталия Цеповяза, в том числе и в связи с получением ими кредитов в одном их крупных банков России.

«Аргументы недели» также писали, что в отношении директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Георгия Копыта ростовские следователи уже возбудили несколько уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении сельскохозяйственных культур и нанесении ущерба АО «Маяк» на сумму триста миллионов рублей.

Уголовное дело против Стрельцова логично вытекает из предшествующих событий вокруг связанных с ним компаний. Еще в прошлом году фигурантом уголовного дела стал муж двоюродной сестры Стрельцова Виталий Кошенок, бывший директор кущевского сельхозпредприятия АО «Маяк», преднамеренно доведенного до банкротства. Далее последовало возбуждение дела против генерального директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Григория Копыта, подозреваемого в организации хищения урожая

сельскохозяйственных культур у АО «Маяк» с использованием знакомой схемы — фиктивных займов и зачетов.

Рано или поздно расследование этих эпизодов должно было привести к Федору Стрельцову как владельцу ООО «Агрокомплекс Кущевский», которое выступало конечным бенефициаром всех перечисленных сделок. При этом дело в отношении Стрельцова, по заявлению руководителя ООО «Агрохим-Авиа», может оказаться лишь верхушкой айсберга, учитывая тот объем информации, которая в последнее время появилась в СМИ и имеется в распоряжении правоохранительных органов.

Возможно, что в результате расследования следственных органов будут установлены реальные связи в банде Цапков, совершившей в ноябре 2010 года массовое убийство в Кущевской, и тогда в уголовном деле могут появиться новые эпизоды.

По имеющимся данным, Федор Стрельцов смог скрыться от уголовного преследования. Но вскоре, по всей видимости, будет объявлен в розыск. Пока ему, исходя из обвинений, содержащихся в постановлении о возбуждении уголовного дела, может грозить наказание — до десяти лет лишения свободы.

Не исключено, что в ближайшей перспективе следствие может поставить вопрос об объединении всех уголовных дел в одно производство. В Уголовном кодексе РФ есть статья 210 «Организация преступного сообщества…», наказание по которой — до двадцати лет лишения свободы.

Сергей БЕЛЫХ