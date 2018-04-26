Судебные приставы Краснодара подежурили в «АШАНе»

В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», а также в преддверии длинных майских выходных работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели акцию «Узнай о своих долгах» на территории гипермаркета «АШАН» г. Краснодара.

Судебные приставы предлагали гражданам узнать о наличии непогашенных задолженностей, рассказывали о работе банка данных исполнительных производств и наглядно демонстрировали работу мобильной версии этого сервиса.

Не секрет, что большинство граждан – законопослушные люди, и множество задолженностей не бывают вовремя оплачены лишь по причине их невнимательности. Потому задача судебных приставов – привлечь внимание населения, в частности, к такой штрафной мере, как исполнительский сбор. Для физических лиц его размер составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей. То есть вовремя неоплаченный штраф ГИБДД в 500 рублей может превратиться в общую сумму 1500 рублей и т.д.

С 2012 года на официальном интернет-сайте Управления действует мобильный сервис «Банк данных исполнительных производств», в котором содержится актуальная информация обо всех возбужденных исполнительных производствах. Несмотря на регулярно проводимые судебными приставами информационные акции, трансляции видеороликов на жидкокристаллических экранах и в общественном транспорте, по сей день остаются люди, не осознающие серьезность проблемы неоплаченных долгов.

Потому дежурства мобильных бригад судебных приставов в местах массового скопления граждан не утратили актуальности. Более того, с учетом всё более широкого применения в отношении неплательщиков ограничительных мер, своевременное получение информации об имеющихся задолженностях приобретает особую важность.

Достаточно отметить, что за время дежурства в «АШАНе» к судебным приставам обратилось 63 гражданина. И это в середине рабочего дня!