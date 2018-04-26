Краснодарцы узнали о своих долгах прямо на улице

25 апреля судебные приставы Краснодарского края вышли на улицы города с планшетами в руках. В рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» представители Закона всеми доступными способами информировали граждан об имеющихся задолженностях. С учетом приближающегося сезона летних отпусков этот вопрос приобретает особую актуальность. Граждане, имеющие задолженности, могут испортить себе заграничный отдых.

Причем, с развитием информационных технологий всё чаще появляются «незапланированные» долги. Случайное попадание в объективы камер дорожной видеофиксации, неоплаченные вовремя счета и т.п. могут стать причиной возбуждения исполнительного производства и, как следствие, наложение целого ряда ограничений.

Именно поэтому судебные приставы призывают граждан внимательно относиться к вопросу непогашенных задолженностей. На улице Красная краевого центра представители Закона предложили жителям города узнать об имеющихся долгах с помощью мобильных устройств.

Работники ведомства наглядно демонстрировали гражданам работу электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на смартфонах и планшетах, отвечали на вопросы, консультировали всех желающих о способах погашения имеющихся долгов и о последствиях их неуплаты.

Граждане с интересом слушали работников Службы и проверяли на предмет задолженностей не только себя, но и близких. За четыре часа к судебным приставам обратилось более 100 человека. Абсолютное большинство жителей города оказались добросовестными плательщиками.

Для судебных приставов это хороший результат – основная задача представителей Закона – сокращение неплательщиков, и совсем не обязательно для этого должны использоваться меры принудительного исполнения. Добровольная оплата задолженностей всегда в приоритете!