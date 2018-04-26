В Динском районе генеральный директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Мегатэк», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является учредителем и генеральным директором организации, осуществляющей деятельность в сфере оптовой торговли масличными семенами и маслосодержащими плодами. По версии следствия, он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2017 года, внеся в нее ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 18,7 миллионов рублей, что составило особо крупный размер. Данная сумма неуплаты составила 99,8% от общей суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время проведены обыски, изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю