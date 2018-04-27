Правда о знамени

Герой Советского Союза Илья Сьянов умер в Сочи в 1988 году. Мне было семь лет, наша учительница отменила уроки, и мы всем классом пошли на траурную церемонию в Дом культуры «Таксомотор». Учительница пояснила, что это обязательно надо сделать, чтобы мы запомнили такое событие на всю жизнь.

- Сегодня от нас уходит целая эпоха! Когда станете большими, детям будете рассказывать, - сказала она.

Весной 1945 года, во время штурма Берлина старшина Илья Сьянов командовал ротой, которая первой ворвалась в рейхстаг. Солдаты этой роты проложили дорогу на крышу здания разведчикам Михаилу Егорову и Мелитону Кантария, которые и водрузили Знамя Победы над рейхстагом.

Вскоре выяснилось, что Илья Сьянов оставил тетрадку с записями о своей жизни. Много лет она пролежала в столе, но недавно мне позвонил сын героя Александр Сьянов и позволил познакомиться с дневником отца. Посетовал, что в последнее время вокруг истории с водружением Знамени Победы над Берлином расплодилось множество небылиц. Так может, воспоминания Ильи Сьянова позволят все поставить на свои места.

История не терпит сослагательных наклонений. Ей доподлинно известно, что во время Великой Отечественной войны войска героической Красной армии наголову разбили фашистских вояк. Штурмом был взят Берлин и 30 апреля 1945 года в 22 часа 50 минут сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили алое полотнище над рейхстагом. Выстрелы на улицах германской столицы еще гремели, но символическая точка в этой войне была уже поставлена. Мы победили!

Лучший способ опорочить святое дело – начать сомневаться по мелочам. Дескать, конечно, величия Победы никто не умаляет, но вот есть детали,

которые позволяют говорить, что не все в жизни было так уж и героически. Ну и добавить в этом месте гадкую сплетню в виде версии. Вот образцы подобных «версий», активно гуляющие по страницам различных заграничных журналов и газет.

«Если Знамя Победы было поднято над рейхстагом 30 апреля поздним вечером, в 22 часа 50 минут, то почему еще днем командующий Первым Белорусским фронтом, маршал Георгий Жуков издал приказ, извещающий об этом? Почему еще днем об этом сообщило радио? Что, русские к первомайскому празднику спешили? Нет, что-то тут не так…»

«Кто же все-таки устанавливал это самое знамя? Во всех учебниках пишется, что это сделали Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но какие-то они уж больно символичные, эти солдаты. Русский и грузин, именно такое сочетание должно было понравиться советскому лидеру Иосифу Сталину. Наверняка все было так подготовлено именно для официальных сообщений. В реальности Знамя Победы могли поднять и другие люди. Только история не сохранила их фамилий, поскольку биографии у них были далеко не героические…»

«Почему спустя много лет Президент России Борис Ельцин вдруг присвоил звание Героя России лейтенанту Алексею Бересту, который также участвовал в штурме рейхстага? Может, это он установил Знамя Победы…»

В записях Ильи Сьянова нашлись ответы на все эти вопросы.

КОГДА ВЗВИЛСЯ ФЛАГ?

Словосочетание «Знамя Победы» возникло в солдатских разговорах сразу после того, как Красная армия пересекла границу Германии. Когда начался штурм Берлина, бойцы на всякий случай заготавливали алые лоскутки. Рассуждали, вдруг, именно мне улыбнется удача, первым окажусь на крыше рейхстага! Одновременно с этим для штурмовавших город частей 3-й ударной армии было изготовлено девять специальных знамен, по числу

дивизий, входивших в состав армии. Это были красные полотнища размером 188 х 92 сантиметра, на которых в левом верхнем углу изображались пятиконечная звезда, серп и молот.

Все девять знамен были изготовлены в Москве, в Доме Красной Армии. Их сшили из обычной красной материи. Художник Владимир Бунтов нарисовал эмблемы. Киномеханик Александр Габов выстругал древки и прикрепил к ним полотнища. Начальник Дома Красной Армии Григорий Голиков доставил знамена в политотдел 3-й ударной армии, и 22 апреля они были распределены между соединениями. Знамя под номером пять, которому впоследствии и предстояло стать Знаменем Победы, командир 150-й стрелковой ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии, генерал-майор Василий Шатилов принял в пригороде Берлина, местечке Карове. Далее оно попало в сражавшийся на главном направлении удара 756-й полк, где командир полка Федор Зинченко вручил его разведчикам Михаилу Егорову и Мелитону Кантария. Вместе со специальной группой бойцов, которую возглавил лейтенант Алексей Берест, в составе роты автоматчиков под командованием старшины Ильи Сьянова, знаменосцы должны были ворваться в рейхстаг.

К сожалению, никто из военных историков до сих пор не проследил пути остальных Знамен Победы. Лишь фронтовой журналист Василий Субботин, работая над книгой «Как кончаются войны» выяснил, что в день штурма рейхстага на ступеньках северного портала был убит знаменосец Петр Пятницкий. Он был из 171-й дивизии, и нес Знамя Победы под номером три. Про остальных знаменосцев история умалчивает.

Штурм рейхстага начался 30 апреля в 14 часов. Рота Ильи Сьянова ворвалась в вестибюль здания с южной стороны, с площади у Бранденбургских ворот. Знамя Победы было расчехлено и поднято над одной из колонн. В это время на площадь перед рейхстагом влетели фашистские танки, и рота смельчаков оказалась оторванной от основных сил, попала в окружение.

Однако алый стяг у колонны заметили с командного пункта дивизии, сообщили об этом в штаб корпуса, оттуда – в штаб армии и примерно в 15 часов 30 минут об этом было доложено командующему Первым Белорусским фронтом, маршалу Георгию Жукову. Вот как он описал этот эпизод в своей книге «Воспоминания и размышления».

«Командующий 3-й ударной армией генерал Василий Кузнецов, лично наблюдавший за историческим боем взятия рейхстага, около 15 часов 30 минут позвонил мне на командный пункт и радостно сообщил:

- На рейхстаге реет наше знамя! Ура, товарищ маршал!

- Дорогой мой, сердечно поздравляю тебя и всех твоих солдат с замечательной победой. Этот исторический подвиг вверенных вам войск никогда не будет забыт советским народом. А как дела с рейхстагом?

- В некоторых отсеках верхних этажей и в подвалах здания все еще идет бой, - сказал Василий Кузнецов…»

Через час маршал Георгий Жуков подписал приказ, извещавший, что над рейхстагом поднят советский флаг. Об этом сразу же узнала Москва, по каналам телеграфного агентства «Совинформбюро» весть разлетелась по всему миру. Возможно, здесь репортеры немного поспешили, но уж больно долгожданной была та весть, которой они спешили поделиться.

А рота Ильи Сьянова тем временем еще продолжала драться в окружении. Лишь к 18 часам вражеское кольцо было прорвано бойцами батальонов Василия Давыдова, Степана Неустроева и Константина Самсонова. Знамя Победы перекочевало в окно второго этажа. А затем, когда уже сгустились сумерки, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, группа солдат лейтенанта Алексея Береста, автоматчики роты Ильи Сьянова вышли на крышу. Но тут уже, вероятно, пора предоставить слово самому Михаилу Егорову.

«Посреди крыши – купол. Огромное, застекленное полушарие. Стекла, правда, все повыбиты. Прикидываю на ходу – метров двадцать пять будет в высоту. Как туда залезть? А тут еще фашисты, заметив красное полотнище, открыли по крыше огонь из пулеметов. Стреляли или из Тиргартен-парка,

или от Бранденбургских ворот. Начни мы в этот момент взбираться на купол, если не мина – первый же снайпер собьет! Делать нечего, пришлось от этой затеи пока отказаться. Стали искать подходящее место, куда поставить знамя. На южной стороне, у самого края крыши, стояла скульптура конного рыцаря, закованного в латы. Рука его была простерта вперед. Позже мы узнали, что это была скульптура кайзера Вильгельма.

- Давай, - говорит Мелитон, - привяжем знамя к руке. И надежно, и будет похоже, что мы с победой едем домой.

Так и сделали, прикрутив знамя солдатским ремнем, который Мелитон снял с себя. Но через несколько минут спохватились. Говорю Кантария:

- Нет, Мелитон, надо знамя с руки снять, а то, как ни крути, получается, что фриц наше знамя в руке держит.

Опять ищем, куда поставить знамя. В это время совсем близко разорвался снаряд, и его осколок пробил дырку в скульптуре всадника. Образовалось отверстие диаметром как раз с древко. В него-то и вставили знамя, даже закреплять ничем не пришлось…»

Это было 30 апреля 1945 года в 22 часа 50 минут по московскому времени. Вот этот-то миг и стал по-настоящему историческим.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Всю ночь после этого в рейхстаге шел бой. Здание защищало около пяти тысяч гитлеровских солдат. Эсэсовский батальон, бойцы СД, часть личной охраны Гитлера, моряки-десантники, фольксштурм. Несколько раз они пытались прорваться на крышу, и сбросить вниз алое полотнище. Сделать этого никому не удалось. Зато небольшими группами сюда стали просачиваться наши солдаты, все развешивали на крыше флажки своих рот и батальонов. Это событие, как позже выяснилось, послужило основой для появления еще одной «легенды». С легкой руки недобросовестных

журналистов в начале 80-х годов стала гулять по стране «байка». Дескать, когда Михаил Егоров и Мелитон Кантария ворвались на крышу, они увидели там уже установленный флажок 79-го стрелкового корпуса. Его, якобы, раньше их водрузили воины группы капитана Владимира Макова в составе – старшие сержанты Георгий Загитов, Александр Лисименко, сержанты Алексей Бобров и Михаил Минин.

Вот и эту «легенду» развеял в своих воспоминаниях Илья Сьянов. Прямо так и написал, что своими глазами видел. Не было на рейхстаге до прихода Михаила Егорова и Мелитона Кантария ни одного красного флага. Ни одного! Зато в течение ночи крыша словно расцвела алыми флажками.

Тут, правда, надо сделать одну ремарку. Оказывается, не у всех стремление к славе отодвигает на второй план понятие о чести. Когда пошла гулять по журнальным страницам «легенда» о втором знамени, прислал из Воронежа письмо в газету «Красная звезда» оказавшийся в живых сержант Михаил Минин. Так и написал: «Конечно, это не имеет сейчас такого уж большого значения, кто первым из солдат поднял над рейхстагом Знамя Победы. Но пишу ради установления справедливости. Не надо нашей группе прибавлять чужой славы, у нас и своей хватает. Михаил Егоров и Мелитон Кантария раньше нас побывали на крыше рейхстага…»

Вот так, честным человеком оказался старый солдат.

Что было со Знаменем Победы дальше? Утром 1 мая 1945 года немцы в рейхстаге стали сдаваться большими группами. Стрельба стала стихать. В тот момент на крыше здания оказался фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Шагин. Он сделал панорамный снимок поверженного Берлина, где на переднем плане запечатлел Знамя Победы, прикрепленное к статуе чугунного всадника. Оказавшиеся поблизости бойцы и офицеры по его просьбе дали салют из автоматов и пистолетов. Этот снимок затем облетел весь мир.

2 мая 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария переместили Знамя Победы на купол рейхстага, это было уже безопасно. А еще через день Знамя

Победы было заменено большим алым стягом. Само же историческое полотнище стало реликвией, 20 июня 1945 года оно было доставлено в Москву и помещено в Центральный музей Вооруженных Сил. Хранится Знамя Победы здесь и поныне.

ЗАБЫТЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ

Год спустя всем участникам исторического события были присуждены звания Героев Советского Союза. Золотые Звезды получили сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария, командир роты, старшина Илья Сьянов, командиры батальонов, капитаны Василий Давыдов, Степан Неустроев и Константин Самсонов, командир полка, полковник Федор Зинченко, командир дивизии, генерал-майор Василий Шатилов. К удивлению всех в этом списке не оказалось имени лейтенанта Алексея Береста. Почему так произошло? И на этот вопрос ответил в своих записках Илья Сьянов. Он работал над ними незадолго до кончины, у него не было причин в чем-то лукавить, чего-то приукрашивать. И потому историю о забытом лейтенанте изложил честно, не утаивая ни хорошего, ни дурного.

Да, заместитель командира штурмового батальона, лейтенант Алексей Берест сопровождал знаменосцев с группой бойцов от начала штурма и до крыши. Во время боев за рейхстаг находился возле них неотступно. В один момент был даже парламентером, предъявлял ультиматум засевшим в подвале гитлеровцам. Словом, проявил героизм, в вот Золотой Звезды не получил.

Оказывается, представление Алексея Береста к званию Героя Советского Союза вместе с другими было направлено в штаб фронта. Но тут его задержали. В личном деле Алексея Береста обнаружилась характеристика, где говорилось, что он очень ершист, неуживчив, начальству в рот заглядывать не любит, перечит порой в самый неподходящий момент.

Словом, задержали представление в штабе. Вот ведь удивительное дело, как в атаку идти – годится боец, а как к награде представлять – не тот у него характер! Не смог такой несправедливости пережить человек, сломала она его. Стал злоупотреблять спиртным. В 1953 году, работая бригадиром небольшой артели в Неклиновском районе Ростовской области, избил ревизора, вымогавшего у него взятку. Два года провел в заключении. После этого работал пескоструйщиком на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Жил тихо и на судьбу не жаловался. О подвиге своем старался не вспоминать. А в ноябре 1970 года вновь проявил свой геройский характер. Спасая ребенка, бросился под надвигающийся железнодорожный локомотив, девочку спас, а сам погиб.

- Долго я не мог прийти в себя, узнав об этой страшной трагедии, - написал в своих воспоминаниях Илья Сьянов. – Если перед кем Родина осталась в долгу, так это перед Алешкой Берестом, светлая память его душе…

К слову сказать, правда все-таки восторжествовала. Спустя многие годы, в канун 50-летия Великой Победы лейтенанту Алексею Бересту было присвоено звание Героя России. Запоздалым, к сожалению, оказалось это решение.

* * *

Вновь девятого мая мы будем всей страной отмечать День Победы! Вновь будем вспоминать тех, кто пал смертью храбрых на фронте, кто умер уже после войны. А на кадрах кинохроники в качестве светлого символа нашей Победы вновь и вновь будет взвиваться над поверженным рейхстагом алое полотнище. Мы помним об этом подвиге наших солдат и гордимся им по праву! И будем гордиться всегда…

Ирина СИЗОВА