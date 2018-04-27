Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

1 и 9 мая 2018 года объявлены выходными для всех почтовых отделений Краснодарского края. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

1 и 9 мая в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москва 101000 (Мясницкая улица, д. 26) и Санкт-Петербург 190000 (Почтамтская улица, д. 9а).

В соответствии с производственным календарем 2018 года, в субботу 28 апреля почтовые отделения в Краснодарском крае будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник 30 апреля – по графику субботы.

2 мая отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком воскресенья.

3 мая все отделения возобновят работу в обычном режиме.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением продолжительности работы на 1 час.

10 мая 2018 года все почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.