На Кубани из-за праздников перенесли выплату пенсий

Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края, в том числе в городских отделениях почтовой связи Краснодара будет организована так. Те, у кого выплата пенсий выпадает на 8 или 9 число, получит деньги 8 мая, во вторник. Далее выплата и доставка пенсий и других выплат продолжится в прежнем режиме.

Напомним, что период, в течение которого ежемесячно производится доставка пенсии отделениями почтовой связи на территории Краснодарского края, установлен с 3 по 24 число. Сейчас в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн получателей пенсий, из них 52% получают пенсию в учреждениях почтовой связи.