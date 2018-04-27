Стало известно, где появится первая «вафельная» разметка в Краснодаре

В краевом центре появится дорожная разметка нового типа — «вафельница». Такую разметку делают на самых проблемных перекрестках дорог. В Краснодаре этим участком стало пересечение улиц Северной и Коммунаров.

— Работает все просто: выехал за стоп линию, ищи протокол в почтовом ящике. Если мера себя оправдает, камер станет больше. В первую очередь там, где водители никак не выучат правила проезда перекрёстков, — рассказал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Дата установки «вафельной» разметки будет известна немного позже.

Согласно ПДД, «вафля» обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться.