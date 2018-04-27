IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса» и Twitter попали в реестр запрещенных

IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» попали в реестр сайтов, которые запретил Роскомнадзор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал RKNShowtime.

Как сообщается, в списке также оказались IP-адреса Yahoo и Liveinternet. На сайте ведомства сообщается о блокировке адреса 87.240.129.133, который принадлежит «ВКонтакте». Также в перечне фигурируют 33 IP-адреса Google и адреса Microsoft (29), Amazon (14), по пять адресов «Яндекса» и Facebook, три адреса Twitter и один «Одноклассников».



По словам создателя Usher2.Club и гендиректора хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппа Кулина, в реестре оказалась и точка обмена интернет-трафиком MSK-IX, которая отвечает за синхронизацию сетевого оборудования и внутренних часов компьютеров.