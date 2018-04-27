На матчи ЧМ-2018 в Сочи раскупили 85% билетов‍

На матчи чемпионата мира-2018, которые пройдут в Сочи, продано 85 процентов билетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Уже сегодня на соревнования, которые пройдут в олимпийской столице, продано более 85 процентов билетов", - говорится в сообщении администрации.

- Я уверен, будет полный стадион, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Мы в свою очередь постараемся обеспечить комфорт и безопасность гостям Сочи, оправдаем надежды болельщиков.

Власти Краснодарского края оценивают готовность стадиона "Фишт" к мировому первенству как стопроцентную.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. "Фишт" примет шесть игр турнира.