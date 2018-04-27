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Продукцию, выпускаемую на производствах УФСИН России по Краснодарскому краю, представили на выставке InterFood Krasnodar

Пятница, 27 апреля 2018 10:50
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Продукцию, выпускаемую на производствах УФСИН России по Краснодарскому краю, представили на выставке InterFood Krasnodar

Продукцию собственного производства предприятий УФСИН России по Краснодарскому краю представили на 7-й Выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar, проходившей в краснодарском выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

InterFood Krasnodar – самая крупная на Юге России выставка продуктов питания и напитков. Её участники – производители и поставщики продуктов и напитков, заинтересованные в эффективном продвижении своей продукции на Юге России.

На выставке представляли свою продукцию учреждения ИК-2, ИК-5, ИК-6, ИК-11 и ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Участие в выставке предполагало рекламу производимых учреждениями УИС края продуктов питания (крупы в ассортименте, муки 1 и 2 сорта, растительного масла, мясных полуфабрикатов, консервов), реализацию сувенирной продукции и товаров народного потребления, распространение каталогов и прайс-листов, поиск сторонних заказчиков с перспективой организации совместных производств.

В рамках взаимодействия между УФСИН России по Краснодарскому краю и руководством выставочного центра "Экспоград Юг" учреждениям УИС края выставочные площади предоставлялись на безвозмездной основе.

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