В преддверии курортного сезона в краевом погрануправлении напомнили о правилах пограничного режима

Традиционно всплеск правонарушений в данной области начинается с майских праздников, когда граждане начинают активно посещать рекреационные зоны и природные достопримечательности, расположенные, в том числе, в приграничных районах, и держится на высоком уровне вплоть до октября.

Однако среди правонарушителей не только отдыхающие. Значительный процент занимают иностранные граждане, которые прибывают в приграничье на заработки. Так, только с начала этого года вблизи российско-абхазской границы было выявлено и привлечено к административной ответственности порядка 280 граждан, в числе которых около 130 иностранных. Почти все трудовые мигранты были выдворены за пределы Российской Федерации. Именно такую ответственность предусматривает российский закон для зарубежных гостей, которые нарушают правила погранрежима.

Чтобы избежать административных санкций, связанных с данным правонарушением, граждане, прибывающие в приграничные районы города-курорта Сочи, должны заблаговременно позаботиться о наличии документов, необходимых для беспрепятственного нахождения в пограничной зоне.

Отметим, что в 2018 году правила пограничного режима претерпели ряд изменений. Теперь период оформления документов для пребывания в пограничной зоне, сократился вдвое. Для граждан России он составляет 15 рабочих дней, а для иностранных граждан – 30. Данный период исчисляется со дня фактической регистрации заявления в пограничном органе до момента регистрации оформленного пропуска, без учета времени почтовой пересылки, если гражданин подал заявление на оформление пропуска дистанционно.

Изменения коснулись и порядка оформления пропусков для несовершеннолетних граждан. Если раньше лица, не достигшие 18 лет, вписывались в пропуска родителей, то с этого года данный документ для них оформляется отдельно.

Граждане, получившие разрешение на пребывание в пограничной зоне, имеют право находиться только в пределах территории, указанной в пропуске.

При этом границы пограничной зоны в Краснодарском крае остались без изменений. В нее входит территория между пограничной рекой Псоу и рекой Мзымта, включая населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, включая рекреационные зоны поселка Ермоловка и выше течения реки Псоу, а также верховья реки Мзымта до озера Кардывач. Исключение составляет территория с прибрежной инфраструктурой так называемых «олимпийских объектов» до федеральной автомобильной трассы Джубга – Сочи – граница с Абхазией, краснополянские горнолыжные курорты. Однако для россиян, посещение поселков Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, а также перевала Аишхо, кордонов Пслух и Энгельмановская поляна, доступно без пропусков в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность (паспорт или загранпаспорт гражданина РФ).

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 154, телефон: 8(861)219-90-13 или г. Сочи, ул. Театральная, 5, телефон: 8(862)266-88-57. Также граждане могут самостоятельно подать заявление (ходатайство) о предоставлении государственной услуги, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: http://gosuslugi.ru.