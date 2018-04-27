Жителя Кабардино-Балкарской республики задержали в Сочи за продажу прослушивающих устройств

37-летний россиянин приехал в Краснодарский край несколько лет назад с целью трудоустройства. Мужчина поселился в приморском поселке Лазаревское и брался за любую работу. Однако его последняя попытка в череде возможных заработков обернулась для него уголовным делом. Мужчина приобрел через интернет устройство, схожее с портативным GPS-микрофоном, и попытался его перепродать по более высокой цене. Позднее оперативники краевого погрануправления выяснили, что данное техническое средство предназначено для негласного получения акустической информации и дистанционного слежения. Оборот подобных технических устройств запрещен для свободного распространения на территории Российской Федерации.

В настоящее время в отношении подозреваемого следователи Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ. Следствие продолжается.