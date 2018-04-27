Сельский детектив

Краснодарском крае житель Успенского района совершил правонарушение, за которое судом ему был определен уголовный штраф в размере 400 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем гражданин был своевременно уведомлен, однако в установленный законодательством для добровольного погашения срок не осуществил оплату. В силу того, что требования исполнительного листа им игнорировались и далее, пристав обратился в суд с представлением о замене наказания. Получив соответствующее уведомление, пристав предпринял попытку ознакомить горе-должника, но тот буквально испарился.

Супруга неплательщика каждый раз при визите приставов утверждала, что он находится на лечении, вот только география прохождения каждый раз менялась. Походило на то, что должник отправился в некий оздоровительный тур по все Центральной России, так как в показаниях жены фигурировали Москва, Самара и т.д.

Тем временем в Успенский районный суд поступило заявление должника о рассрочке уплаты 400-тысячного уголовного штрафа. В надежде встретить беглеца, пристав отправился на заседание, но неплательщик там не появился. Суд оставил наказание без изменений, а пристав получил возможность изучить заявление и конверт, в котором оно поступило. Там был указан обратный адрес в одном из населенных пунктов Воронежской области.

Сформировав пакет процессуальных документов, судебные приставы Успенского районного отдела отправили его с соответствующим поручением к свои воронежским коллегам. Теперь работа с должником продолжится на территории другого российского региона.