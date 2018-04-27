Краснодарские эксперты ОНФ держат на контроле устранение недочетов на детских площадках

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае неоднократно поступали жалобы от жителей Новороссийска на некачественное и затянувшееся благоустройство дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». Активисты Народного фронта осуществляют постоянный контроль в рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.

В ходе проведенных рейдов были отмечены определенные нарушения, касающиеся состояния дворов после благоустройства, особенно в части детских площадок, в результате было принято решение провести выездное мероприятие совместно с представителями министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, отвечающих за реализацию данной программы. Однако на протяжении месяца согласовать рейд с краевой властью так и не удалось.

Жители дома на улице Дзержинского, 185 рассказали о падении девочки с качелей, когда одно из креплений оборвалось. Ребенок вывихнул плечо. И таких случаев не мало. Стоит отметить, что на каждый двор выделялось порядка 13 млн руб. Изначально в смету вносились качественные качели, которые производятся в Краснодаре, а вот по факту были закуплены совсем другие.

«Установленные детские площадки низкого качества и не соответствуют тому, что прописано в спецификации и заложено в смете. Генподрядчик самостоятельно, без согласования с заказчиком, изменил поставщика детских площадок. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда чиновники муниципального образования и министерства ТЭК и ЖКХ в своих отчетах успешно реализовали муниципальную программу «Формирование современной городской среды», а по факту бросили ее в незаконченном виде и не хотят общаться с жителями. Претензионная работа с генподрядчиком не ведется, иски в суд на бездействие подрядчика и устранение недоделок не поступали», – отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Краснодарском крае Андрей Мершиев.

Активисты ОНФ осуществляют постоянный контроль за устранением недоработок подрядчиков и в других муниципалитетах. Информация о выявленных нарушениях будет незамедлительно направляться в краевое министерство ТЭК и ЖКХ.